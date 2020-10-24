В Центризбиркоме сообщили, что в 9:46 утра 24 октября пришли сотрудники УВД Свердловского района, которые провели обыск и выемку всех документов с 3 июля, с момента оглашения выборов.

Правозащитница Бурул Макенбаева находится в ЦИК. Она назвала действия следователей незаконными и вызвала милицию.

Ближе к 12:00 приехал наряд милиции. Они зарегистрировали поступивший вызов и взяли объяснительные у правозащитницы и ряда членов Центризбиркома.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев назвал обыск беспределом.

«Это целенаправленная акция, чтобы закошмарить и деморализовать. Следователи препятствуют деятельности ЦИК, что уголовно наказуемо, так как де-юре мы ещё в состоянии парламентских выборов, мы еще не отменяли их.

Мы пытались выходить на встречу с новым руководством страны. Председатель ЦИК Шайлдабекова неоднократно обращалась и даже сидела в приёмной, но Бакыт Аманбаев (рукаппарата правительства) сказал: «Вас никто не примет. Вы самораспуститесь».

После того как заявили, что не будем самораспускаться, завели уголовное дело и начали вызывать на допрос, а сейчас делают обыск и выемку. Это беспредел. И.о. президента предпочитает применять только метод кнута, устрашения. СМИ уже несколько дней шумят о беспределе вокруг ЦИК, но он никак не реагирует», — заявил член ЦИК.

МВД сообщило, что выемку документов произвели по решению Первомайского райсуда Бишкека. В суд за разрешением обратился руководитель следственной группы, которая занимается нарушениями во время парламентских выборов.

Ранее, 21 октября, члены Центризбиркома экстренно собрались на пресс-конференцию, выступив с заявлением о том, что к ним пришел следователь МВД. Он попытался доставить членов ЦИК на допрос в качестве свидетелей.

Пресс-служба МВД озвучила причину вызова на допрос, заявив что было дано поручение допросить членов ЦИК в качестве свидетелей в рамках досудебного производства по факту организации массовых беспорядков 5 октября.

Вызов на допрос членов ЦИК вызвало критику депутатов Жогорку Кенеша и членов гражданского общества.

Редактура: Айжаман Жаманкулова

Текст: Айгерим Рыскулбекова

Фото: ЦИК