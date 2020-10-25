Бывший вице-премьер министр Эркин Асрандиев написал в фейсбуке, почему он отказался работать с Садыром Жапаровым.

Он заявил, что не может работать под руководством человека, чья репутация вызывает у него сомнения.

«Ко мне поступает много вопросов о причине моего отказа работать во вновь утвержденном составе правительства Кыргызстана.

В 2013 году я работал консерватором «Иссыккуль Инвест Банка» и видел документы, касающиеся незаконных операций этого банка, совершенных в предыдущие годы в связке с «Азия Универсал Банком», «Манас Банком» и др.

Я имею основания полагать, что эти операции связаны с Максимом Бакиевым и его приближенными.

Эти операции проводились при руководстве Райкуль Жапаровой. Банк практически был в ее руках. Я думаю, что Садыр Жапаров не мог не знать этого. Он в эти годы работал советником Курманбека Бакиева, руководил агентством по предупреждению коррупции.

Я не могу работать под руководством человека, чья репутация вызывает у меня сомнения», — написал бывший вице-премьер. Асрандиев также отметил, что его заявление не преследует никаких политических целей — он просто выразил свое мнение.

*Максим Бакиев — второй сын второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, лишившегося власти в результате революции 7 апреля 2010 года. После смены власти в Кыргызстане его обвинили в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет заключения с конфискацией имущества. Максима Бакиева подозревали в рейдерстве — некоторые политики и бизнесмены открыто рассказывали о том, как Бакиев отнимал у них бизнес. На рейдерство жаловались и иностранные бизнесмены, которые хотели в свое время вложиться в Кыргызстан — некоторые из них судились с Максимом Бакиевым в британских судах. Самого Курманбека Бакиева Верховный суд Кыргызстана приговорил к 30 годам лишения свободы за события 7 апреля 2010 года, когда против участников протеста применили оружие и десятки людей погибли на площади у Белого дома. Курманбек Бакиев бежал из страны и вместе с гражданской супругой, братом и старшим сыном обосновался в Беларуси, а Максим Бакиев уехал в Великобританию, где проживает в поместье в графстве Суррей.

Эркин Асрандиев — единственный член предыдущего состава правительства, который отказался работать в новом утвержденном составе кабмина под руководством Садыра Жапарова.

Эркин Асрандиев был назначен вице-премьер-министром по экономическим вопросам 5 февраля 2020 года. До своего назначения он был главой Российско-Кыргызского фонда развития.

Рядовым кыргызстанцам Эркин Асрандиев запомнился после неудачной попытки переплыть Иссык-Куль. Тогда поднялись волны и он пропал. Спасатели и добровольцы искали его 18 часов. Позже Асрандиев возместил средства, потраченные на его поиски.