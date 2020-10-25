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Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев во время визита в Россию дал интервью «РИА Новости» в котором рассказал о политической и экономической безопасности в Кыргызстане. Казакбаев назвал российскую авиабазу Кант «гарантом безопасности в стране» и отметил, что страна готова рассмотреть её расширение.

«О расширении базы мы готовы будем разговаривать, если российская сторона или страны ОДКБ инициируют такой вопрос. Тогда конечно, будем его обсуждать», заявил Казакбаев.

Он подчеркнул, что Кыргызстан, являясь членом ОДКБ, может рассчитывать на поддержку членов организации и противостоять давлению извне.

«Прямая уставная функция ОДКБ – охранять своих членов и партнеров от внешней агрессии. Например, у нас в Кыргызстане в свое время находились две (иностранные) базы, которые охраняли нашу столицу. У нас был даже анекдот такой, что самый безопасный город в мире это Бишкек, потому что с одной стороны его охраняет американская база, а с другой российская база», сказал Казакбаев.

Российская база

Россия и Кыргызстан в 2003 году заключили договор на 15 лет о создании в Канте авиационной базы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Одной из главных задач базы было размещение российских военных для обеспечения безопасности в регионе.

В объединенную российскую базу в Кыргызстане входит несколько объектов: авиабаза «Кант» в городе Кант, испытательная база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Документ об использовании базы был заключен 20 сентября 2012 года. Соглашение было подписано на 15 лет и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если страны не уведомят друг друга о намерении прекратить его действие.

В 2016 и 2017 годах, обеими сторонами была проведена совместная топографическая съемка земельных участков, арендуемых российской стороной.

По результатам топосъемки оказалось, что российская сторона использует на 58,32 га больше, чем было прописано в Соглашении.

«После вступления в силу протокола сумма выплат за аренду составит 4 794 095 долларов США», — говорится в документе.

Таким образом, из-за увеличения территории «рента» увеличится на 291 600 долларов.

Кроме того, после вступления протокола в силу Россия возместит аренду за используемые ею площади сверх нормы, начиная с 20 сентября 2012 года.

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