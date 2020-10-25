Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев во время визита в Россию дал интервью «РИА Новости» в котором рассказал о политической и экономической безопасности в Кыргызстане. Казакбаев назвал российскую авиабазу Кант «гарантом безопасности в стране» и отметил, что страна готова рассмотреть её расширение.

«О расширении базы мы готовы будем разговаривать, если российская сторона или страны ОДКБ инициируют такой вопрос. Тогда конечно, будем его обсуждать», — заявил Казакбаев.

Он подчеркнул, что Кыргызстан, являясь членом ОДКБ, может рассчитывать на поддержку членов организации и противостоять давлению извне.

«Прямая уставная функция ОДКБ – охранять своих членов и партнеров от внешней агрессии. Например, у нас в Кыргызстане в свое время находились две (иностранные) базы, которые охраняли нашу столицу. У нас был даже анекдот такой, что самый безопасный город в мире — это Бишкек, потому что с одной стороны его охраняет американская база, а с другой российская база», — сказал Казакбаев.

Российская база

Россия и Кыргызстан в 2003 году заключили договор на 15 лет о создании в Канте авиационной базы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Одной из главных задач базы было размещение российских военных для обеспечения безопасности в регионе.

В объединенную российскую базу в Кыргызстане входит несколько объектов: авиабаза «Кант» в городе Кант, испытательная база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Документ об использовании базы был заключен 20 сентября 2012 года. Соглашение было подписано на 15 лет и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если страны не уведомят друг друга о намерении прекратить его действие.

В 2016 и 2017 годах, обеими сторонами была проведена совместная топографическая съемка земельных участков, арендуемых российской стороной.

По результатам топосъемки оказалось, что российская сторона использует на 58,32 га больше, чем было прописано в Соглашении.

«После вступления в силу протокола сумма выплат за аренду составит 4 794 095 долларов США», — говорится в документе.

Таким образом, из-за увеличения территории «рента» увеличится на 291 600 долларов.

Кроме того, после вступления протокола в силу Россия возместит аренду за используемые ею площади сверх нормы, начиная с 20 сентября 2012 года.