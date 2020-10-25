Премьер Садыр Жапаров, временно исполняющий обязанности президента после отставки Сооронбая Жээнбекова, подтвердил, что выборы главы государства пройдут 10 января. Накануне выборы на эту дату назначила ЦИК.

Жапаров сообщил, что сначала пройдут выборы президента, после конституционные реформы — ранее депутаты инициировали проведение референдума по форме правления и поправки в избирательные законы — и только потом выборы депутатов в парламент.

Согласно закону, подписанному до этого Жапаровым, выборы в парламент назначат до 1 июня, сам же он поспешил сообщить, что новых депутатов изберут до марта. Ранее ЦИК назначала выборы в парламент 20 декабря, но суд отменил это решение.

По мнению юристов, перенос выборов и конституционная реформа незаконны. По закону срок работы шестого созыва парламента заканчивается 29 октября и после решения депутатов будут нелигитимны.