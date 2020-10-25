Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались 4 пациента с COVID-19.

Чуйская область — 1;

Баткенская область — 1;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 1.

Коронавирус подтвердили у 606 человек.

Бишкек — 88;

Баткенская область — 105;

Джалал-Абадская область — 184;

Ошская область — 97;

Чуйская область — 29;

Иссык-Кульская область — 41;

Ош — 36 ;

Таласская область — 24 ;

Нарынская область — 2.

В том числе среди зараженных три медика.

Ош – 1;

Ошская область — 2;

Баткенская область — 3.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров и домашней самоизоляции 15 медработников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 575 случаев, из которых выздоровели — 3 266.

За сутки в Кыргызстане были выписаны из больниц 279 человек.

Бишкек – 53;

Ош – 24;

Чуйская область – 25;

Ошская область – 73;

Таласская область – 6;

Иссык-Кульская область – 13;

Джалал-Абадская область – 55;

Баткенская область – 30;

Всего за весь период выздоровели уже 47 616 пациентов.

Общее число заражений за пандемию — 55 750 случаев, из которых по официальной статистике скончались 1134 человека. Однако ранее минздрав убрал из статистики смерти более 400 пациентов с коронавирусом, посчитав, что причиной их смерти стал не вирус, а сопутствующие болезни.

ВОЗ придерживается другого мнения — пациенты не скончались бы от сопутствующих болезней, если бы их состояние не усложнил коронавирус. Большинство убранных из статистики скончались от болезней сердца.