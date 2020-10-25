Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались 4 пациента с COVID-19.
- Чуйская область — 1;
- Баткенская область — 1;
- Ошская область — 1;
- Нарынская область — 1.
Коронавирус подтвердили у 606 человек.
- Бишкек — 88;
- Баткенская область — 105;
- Джалал-Абадская область — 184;
- Ошская область — 97;
- Чуйская область — 29;
- Иссык-Кульская область — 41;
- Ош — 36;
- Таласская область — 24;
- Нарынская область — 2.
В том числе среди зараженных три медика.
- Ош – 1;
- Ошская область — 2;
- Баткенская область — 3.
За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров и домашней самоизоляции 15 медработников.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 575 случаев, из которых выздоровели — 3 266.
За сутки в Кыргызстане были выписаны из больниц 279 человек.
- Бишкек – 53;
- Ош – 24;
- Чуйская область – 25;
- Ошская область – 73;
- Таласская область – 6;
- Иссык-Кульская область – 13;
- Джалал-Абадская область – 55;
- Баткенская область – 30;
Всего за весь период выздоровели уже 47 616 пациентов.
Общее число заражений за пандемию — 55 750 случаев, из которых по официальной статистике скончались 1134 человека. Однако ранее минздрав убрал из статистики смерти более 400 пациентов с коронавирусом, посчитав, что причиной их смерти стал не вирус, а сопутствующие болезни.
ВОЗ придерживается другого мнения — пациенты не скончались бы от сопутствующих болезней, если бы их состояние не усложнил коронавирус. Большинство убранных из статистики скончались от болезней сердца.