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Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались 4 пациента с COVID-19.

  • Чуйская область — 1;
  • Баткенская область — 1;
  • Ошская область — 1;
  • Нарынская область — 1.

Коронавирус подтвердили у 606 человек.

  • Бишкек — 88;
  • Баткенская область — 105;
  • Джалал-Абадская область — 184;
  • Ошская область — 97;
  • Чуйская область — 29;
  • Иссык-Кульская область — 41;
  • Ош — 36;
  • Таласская область — 24;
  • Нарынская область — 2.

В том числе среди зараженных три медика.

  • Ош – 1;
  • Ошская область — 2;
  • Баткенская область — 3.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров и домашней самоизоляции 15 медработников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 575 случаев, из которых выздоровели — 3 266.

За сутки в Кыргызстане были выписаны из больниц 279 человек.

  • Бишкек – 53;
  • Ош – 24;
  • Чуйская область – 25;
  • Ошская область – 73;
  • Таласская область – 6;
  • Иссык-Кульская область – 13;
  • Джалал-Абадская область – 55;
  • Баткенская область – 30;

Всего за весь период выздоровели уже 47 616 пациентов.

Общее число заражений за пандемию — 55 750 случаев, из которых по официальной статистике скончались 1134 человека. Однако ранее минздрав убрал из статистики смерти более 400 пациентов с коронавирусом, посчитав, что причиной их смерти стал не вирус, а сопутствующие болезни.

ВОЗ придерживается другого мнения — пациенты не скончались бы от сопутствующих болезней, если бы их состояние не усложнил коронавирус. Большинство убранных из статистики скончались от болезней сердца.

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