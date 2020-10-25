Фото: Les Anderson

Начальник Управления школьного и внешкольного образования Минобразования Марат Усеналиев в эфире «Ала-Тоо 24» объяснил, почему был отменен приказ о возобновлении обучения в школах для 2-6 классов с 6 октября.

«Мы с 6 октября подписывали приказ о том, что 2-6 классы переходят на традиционное обучение. Это 806 тыс. учеников. Мы просчитывали посадочные места, санитарные нормы, возможности.

Среди первоклассников не было вспышки коронавируса во время реального обучения. Поэтому осуществляли постепенный переход на оффлайн. Но, по известным причинам в стране, приказ мы отменили на неделю. За этот период пандемия возросла», — рассказал Усеналиев.

По его словам, Министерство образования заинтересовано, чтобы обучение проходило в реальном режиме.

«Мы посмотрим на эпидситуацию, убедимся, что нет эпидемии, и ничто не представляет угрозу ученикам, тогда мы начнем обучение», — добавил представитель министерства.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в связи с резким увеличением зараженных по всему миру, заявил, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными, и призвал закрыть школы.

За пандемию в Кыргызстане зафиксировали уже 55 750 случаев заражения, как минимум 1134 человека скончались.

Дистанционное обучение

Дети обучаются, не выходя из дома, ещё с четвертой четверти прошлого учебного года. Тогда министерство образования разработало специальную программу, по которой должны были обучаться школьники. Однако, такая методика обучения выявила много недостатков.

Родители жаловались, что обучающий видеоматериал, разработанный ведомством не понятен для школьников, сайты и мобильные приложения с учебной программой плохо или вовсе не работали. В регионах ситуация намного сложнее. У детей не было возможности обучаться из-за отсутствия необходимых гаджетов и интернета.

Исследование подтвердило, что часть родителей применяет насилие, чтобы дети учились. Пока в школы допустили только первоклассников.

Политическая нестабильность

Под «известными причинами» Марат Асаналиев имел в виду политический кризис, начавшийся после выборов в Жогорку Кенеш 4 октября. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, в итоге по предварительным данным Центризбиркома выиграли партии, приближенные к действующей власти.

5 октября прошел многотысячный митинг несогласных с итогами выборов, который привел к столкновениям митингующих с силовиками и захвату Белого дома. Ночью были освобождены их сторонниками бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-депутат Садыр Жапаров и другие бывшие политики.

6 октября ЦИК отменила итоги парламентских выборов. В стране произошли большие кадровые перестановки.

Президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности президента стал экс-депутат Садыр Жапаров, который до этого по итогам голосования действующих депутатов Жогорку Кенеша был назначен премьер-министром Кыргызстана.