24 октября во время обыска и выемки документов в здании Центральной избирательной комиссии представитель МВД Максат Орунтаев и его коллеги забрали документы, поступившие в ЦИК из Кара-Суйской территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева. Кара-Суу — вотчина влиятельного кыргызского политического клана Матраимовых — депутата Искендера Матраимова, экс-зампреда таможни и фигуранта коррупционных расследований Райыма Матраимова и теперь уже экс-акима района Тилека Матраимова.

«Наши доводы о том, что вскрывать и/или передавать избирательные документы можно только на основании коллегиального решения ЦИК, которое должно приниматься на открытом заседании, представители МВД полностью проигнорировали и продолжали производить незаконные действия. Я очень надеюсь, что вся документация сохранится в целостности и сохранности», — написала Джурабаева в фейсбуке.

24 октября в Центризбиркоме сотрудники правоохранительных органов провели обыск и выемку документов в рамках досудебного производства по факту массовых нарушений на выборах.

Кроме того, 21 октября членов ЦИК пытались доставить на допрос в МВД по делу о массовых беспорядках 5-6 октября.

Вызов на допрос членов ЦИК вызвало критику депутатов Жогорку Кенеша и гражданского общества. Накануне депутатка Наталья Никитенко заявила, что на ЦИК оказывают давление из-за назначения даты выборов.

ЦИК назначил выборы в парламент на 20 декабря, а выборы президента — на 10 января. Однако суд отменил решение ЦИК по выборам в парламент. Пока, по словам и.о. президента Садыра Жапарова, план такой — 10 января пройдут выборы президента, потом конституционная реформа, а после — но до марта 2021 года — выборы в парламент