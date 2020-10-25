25 октября и.о. президента посвятил опровержениям. Сначала опроверг, что выборы в парламент пройдут 20 декабря, а потом назвал ложью ранее озвученную сумму в 450 миллионов сомов, которая должна уйти на ремонт Белого дома. Здание, в котором заседали парламент и президент, в который раз разгромили протестующие, устроившие пожар и сломавшие двери и часть мебели.

По словам Жапарова, он лично проверил состояние Белого дома. На его восстановление потребуется менее 10 млн сомов.Также он заверил, что ремонтные работы закончатся в скором времени.

Сумму в 450 миллионов сомов озвучил советник премьера Садыра Жапарова Акылбек Жапаров во время заседания Жогорку Кенеша 22 октября — сказал, что такая сумма может потребоваться для ремонта. Советник Жапаров говорил не знает, когда именно начнется ремонт в Белом доме. Акылбек Жапаров напомнил, что после революции 2010 года ремонт здания обошелся в 380 миллионов сомов и стоимость нового ремонта будет выше из-за дороговизны материалов.

Садыр Жапаров не только назвал сумму в разы меньше, но и заявил, что 450 млн сомов — это не сумма ремонта, а сумма, заложенная на парламентские выборы.

Выборы в парламент прошли 4 октября с многочисленными нарушениями, которые вызвали возмущение кыргызстанцев. 5 октября состоялся митинг несогласных с итогами выборов, вследствие которых произошли столкновения митингующих с силовиками и захват Белого дома.

Здание в котором заседает президент и депутаты Жогорку Кенеша было разгромлено в ночь с 5 на 6 октября во время массовых беспорядков. В здании были разгромлены практически все кабинеты депутатов, техника и уничтожены документы.

Кроме этого, пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что во время захвата Белого дома сервер, на котором хранились законопроекты, был уничтожен. А президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

Теперь в стране должны пройти три этапа выборов — 10 января выборы в президенты, потом конституционная реформа, которая, очевидно, представляет из себя референдум — его активно лоббировали депутаты парламента, и уже после пройдут повторные или новые выборы в парламент. Премьер Жапаров обещал, что новый парламент выберут до марта 2021 года.