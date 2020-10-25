Сотрудники Управления патрульной службы милиции Бишкека в ночь на 25 октября задержали пьяного водителя, который предъявил документы несуществующего ведомства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При проверке документов водитель заявил, что работает в комитете по борьбе с преступностью и коррупцией, в подтверждение тому предъявил документ. Отметим, что указанного ведомства в системе правоохранительных органов Кыргызстана не существует», — сообщили в пресс-службе УПСМ.

Автомобиль водителя водворили на штрафстоянку, а самого нарушителя сотрудники доставили в отделение милиции.

«Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, начато досудебное производство по статье «Подделка документов» Кодекса о проступках», — отметили в пресс-службе УПСМ.