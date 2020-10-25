Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев высказался насчет сложившейся ситуации с датой парламентских выборов.

«Проведение повторных парламентских выборов приостановлено законом, а объявление о назначении даты повторных выборов отменено судом. В следующий раз партиям придется повторно давать свои намерения», — написал он в соцсетях.

Проведение повторных парламентских выборов приостановлено законом, а объявление о назначении даты повторных выборов... Опубликовано Дастаном Бекешевым Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Также Бекешев описал два пути, по которым может пойти ЦИК в данной ситуации.

ЦИК может объявить дату очередных парламентских выборов, так как срок полномочий депутатов парламента пять лет. Срок истекает 28 октября.

Или же ЦИК может дождаться конституционной реформы, «о которой все говорят, но лишь малая часть в курсе, что будет дальше».

Дастан Бекешев напомнил, что законы не запрещают Центральной избирательной комиссии назначить очередные парламентские выборы, так как исполняющий обязанности президента этого сделать не может.

Позже депутат добавил — «в нашей стране очень сложно что-либо прогнозировать».

24 октября суд отменил решение ЦИК о назначении повторных парламентских выборов 20 декабря 2020 года. ЦИК приостановила прием документов от политических партий. До запрета суда ЦИК об участии в выборах парламента уведомили 37 различных партий.

23 октября исполняющий обязанности президента и премьер-министр Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому дату выборов в парламент перенесли и назначат ее до июня.

Жапаров сообщил, что сначала пройдут выборы президента, после конституционные реформы — ранее депутаты инициировали проведение референдума по форме правления и поправки в избирательные законы — и только потом выборы депутатов в парламент.

Согласно закону, подписанному до этого Жапаровым, выборы в парламент назначат до 1 июня, сам же он поспешил сообщить, что новых депутатов изберут до марта. Ранее ЦИК назначила выборы в парламент 20 декабря, но суд отменил это решение.

По мнению юристов, перенос выборов и конституционная реформа незаконны. По закону срок работы шестого созыва парламента заканчивается, и уже 29 октября решения депутатов будут нелегитимны.