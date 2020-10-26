Адвокат Замир Жоошев сообщил, что его подзащитного, бывшего президента Алмазбека Атамбаева, перевели в СИЗО-1 Бишкека, где он объявил голодовку из-за условий содержания. До этого Атамбаев год содержался в СИЗО ГКНБ.

По словам юриста, бывшего главу государства содержат в подвальном помещении, где ранее содержали заключенных, приговоренных к смертной казни.

«В этой камере только сегодня подключили отопление. В помещении не работает канализация, двери постоянно открыты. Алмазбек Атамбаев объявил голодовку», — сказал Жоошев.

Другой адвокат бывшего президента Сергей Слесарев рассказал, что защита просила перевести его в колонию №47, чтобы ему оказали медицинскую помощь, «но его почему-то перевели в СИЗО-1».

Задержание Атамбаева

Сотрудники ГКНБ задержали Атамбаева и двух его телохранителей 10 октября. В это же время депутаты действующего парламента утверждали кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра в госрезиденции «Ала Арча».

«Они были задержаны по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке», — сообщили тогда в комитете.

Однако адвокат бывшего президента Замир Жоошев 12 октября заявил, что его подзащитного задержали незаконно — по постановлению Первомайского суда, всех фигурантов дела о Кой-Ташских событиях освободили под домашний арест.

Кроме Атамбаева и телохранителей были задержаны кандидат от «Бутун Кыргызстан» и экс-замглавы МВД Курсан Асанов. Именно он уговорил бывшего президента сдаться при штурме резиденции в прошлом году.

Приближенный Атамбаева Фарид Ниязов тоже был задержан. Его, наряду с Курсаном Асановым, телохранителем Атамбаева Канатом Сагымбаевым и кандидатом от «Социал-демократов» Темирланом Султанбековым обвинили в организации массовых беспорядков 9 октября. Всех задержанных арестовали до 10 декабря 2020 года. Позже Султанбекова отпустили под домашний арест, другие все еще находятся в СИЗО-1 и СИЗО ГКНБ.

Уже после их задержаний Генпрокуратура сообщила, что Атамбаев и его соратники 5 октября незаконно покинули места заключения, угрожая сотрудникам правоохранительных органов.

Генпрокуратура попросила остальных самовольно вышедших на свободу 5 октября вернуться в места заключения, иначе будут приняты «жесткие меры».

Атамбаев находился на свободе 5 дней — его соратники освободили его из СИЗО в ночь на 6 октября на фоне митингов и массовых беспорядков в столице.

За это время он успел принять участие в оппозиционном митинге, на который напали сторонники экс-депутата Садыра Жапарова. Во время столкновения двух митингов в автомобиль Атамбаева четырежды выстрелил неизвестный мужчина.

Бывший президент находился в заключении с августа 2019 года. Тогда из-за его отказов идти на допросы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, силовики два дня штурмовали его резиденцию и в итоге осуществили задержание. Во время штурма погиб один спецназовец, пострадали десятки человек.

По делу Батукаева Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Дело по кой-ташским событиям еще расследуется. В нем Атамбаева обвиняют в попытке захвата власти других преступлениях.