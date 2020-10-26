Пресс-секретарь Балбака Тулобаева сообщил, что чиновник покинул пост полномочного представителя Иссык-Кульской области.

По его словам, Тулобаев принял такое решение в связи с переводом на другую должность.

«Пока нет информации, где будет работать Тулобаев. Свои полномочия он передал первому заместителю Элчибеку Джантаеву», — сказал пресс-секретарь полпреда.

Однако несколько СМИ написали о том, что Балбак Тулобаев получил должность в Управлении делами президента Кыргызстана.

Тулобаев уже работал в Управлении делами президента на разных должностях с 2004 по 2010 годы.

В 2012 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против него и бывшего управделами президента Курманбека Темирбаева по делу о строительстве многоэтажного жилого дома в парке имени Ататюрка.

Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, приговорил к штрафу в сто тысяч сомов и запретил занимать руководящие посты в госорганах в течение одного года.

При этом суд применил к ним амнистию, и их освободили от наказания.

В 2018 по совместительству с должностью руководителя аппарата бишкекской мэрии Балбак Тулобаев стал гендиректором торгового комплекса «АЮ Гранд Комфорт».

Пост полномочного представителя Иссык-Кульской области Тулобаев занял в июле 2020 года, покинув пост руководителя аппарата мэрии Бишкека.