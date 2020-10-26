Оригинал материала опубликован в издании «Власть». Текст Вячеслава Абрамова, фото — Данияра Мусирова и Жанары Каримовой.

Новый год Казахстан начнет с выборов. Голосование за новый состав мажилиса и маслихатов (местные представительные органы власти) пройдет 10 января следующего года. Первые выборы при втором президенте могли принести сюрпризы, если бы за последние полтора года в Казахстане появились новые политические партии и обострилась конкуренция.

Шансы на выход на сцену новых игроков почти растаяли, а выборы обещают быть похожи на две предыдущие избирательные кампании. Vласть выделяет главное о предстоящей избирательной кампании.

Выборы в срок

Будущие парламентские выборы — первые с 2004 года, проходящие в срок. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации, опубликованном в среду, отмечает, что проведение выборов в конституционные сроки дало равные шансы всем партиям на подготовку к ним. Это действительно так.

Избирательные кампании 2007, 2012 и 2016 годов были скомканными — выборы проводились досрочно и у политпартий, за исключением партии власти, не было никаких шансов на качественную подготовку к ним.

Подготовка к выборам-2021 у партии власти началась больше года назад, а в последние месяцы активизировалась — «Нур Отан» провел праймериз [внутрипартийные выборы] и явил казахстанцам главное свое послание — партия обновляется, имеет новые кадры и в то же время является олицетворением стабильности курса, который был начат ее лидером — первым президентом страны.

Обновление в ходе праймериз вышло смазанным, а окончательно его можно будет оценить только после того, как партия обнародует свои партийные списки — в мажилис и маслихаты всех уровней.

Остальные зарегистрированные партии праймериз не проводили, но по мере сил и финансовых возможностей (довольно ограниченных) активизировались. Даже карликовая партия «Бiрлiк» провела съезд и решила жить дальше.

Активность альтернативных партии власти политсил выглядит несоизеримой по многим причинам — они в принципе в разы меньше, у них нет таких ресурсов, как у «Нур Отана» — финансовых, медийных, административных и человеческих. Избирателям тем не менее политическое поле представляют как конкурентное, хотя это правда лишь отчасти.

Первый зампред «Нур Отана» голосует на внутрипартийных выборах. Фото со страницы Бауыржана Байбека в Facebook

Выборы без реальной оппозиции

В интервью The Wall Street Journal после прошлогодних выборов второй президент Казахстана объявил себя реформатором. В прошлом году он создал нацсовет общественного доверия и впервые заговорил о политических реформах, давно в Казахстане забытых.

Парламент без сопротивления поддержал за следующие полтора года все инициативы Токаева — закон о мирных собраниях, поправки о парламентской оппозиции и введение квот для женщин и молодежи в партийных списках. Кроме того, был снижен порог для регистрации политических партий — с 40 до 20 тысяч (все еще громадные цифры для 18-миллионного Казахстана).

Токаев несколько раз за последние полтора года говорил о необходимости многопартийности и присутствии оппозиции в парламенте. Формально она есть, фактически — нынешняя парламентская оппозиция в подавляющем большинстве случаев согласна с партией власти.

За прошедшие после президентских выборов полтора года ни одна новая политическая партия зарегистрирована не была. Близко к регистрации подобралась Демократическая партия Жанболата Мамая, но ее съезд в феврале этого года был сорван, за год до этого был так же сорван съезд партии «Наше право» Санавар Закировой.

Ни партия HAQ Тогжан Кожалиевой, ни Respublika, ни экологические движения — никто из них не смог подобраться к проведению съезда и запустить процесс сбора подписей в свою поддержку.

Жанболат Мамай со сторонниками во время акции на площади Республики в Алматы, 16 декабря 2016 года.

Выглядит так, что в выборах будут участвовать исключительно действующие игроки. Но тут еще возможны варианты.

В мае этого года вице-министр юстиции Наталья Пан неожиданно заявила, что в ведомстве рассматривают документы о регистрации политических партий — чиновница не уточняла, о какой партии или партиях идет речь. Неизвестно, когда прошли их съезды — в период пандемии это было невозможно, а Минюст так и не ответил оппозиции, может ли она провести свои съезды онлайн.

Тем не менее, выглядело это как готовность под выборы представить какие-то новые политические проекты (так уже было в 2004 году, когда под выборы создали Коммунистическую народную партию — альтернативу старой Компартии и Демократическую партию Казахстана «Адилет» — аббревиатурой почти совпадающую с тогдашним ДВК). Вполне возможно, это будет сделано.

Как и многие другие партийные проекты, новые будут под контролем власти и ее идеологов, но исключать того, что кто-то из них проведет яркую избирательную кампанию и войдет в мажилис или маслихаты — нельзя.

Маслихаты как центр борьбы

На предстоящих выборах маслихаты впервые будут избираться по партийным спискам. Форма эта вызывает обоснованные споры, поскольку избиратели лишаются возможности выбрать в маслихат представителя, которого знают хорошо, живущего рядом с ними и знающего о проблемах города-района.

Тем не менее новый формат принесет, как минимум, один плюс — по закону в маслихате теперь не может быть представлена только одна партия (как это было почти повсеместно в последние годы). Даже если ни одной политсиле, кроме победителя, не удастся преодолеть избирательный порог в 7%, как и на выборах в мажилис, партия, занявшая второе место, получит депутатский мандат.

Выборы по партийным спискам в маслихаты станут настоящим испытанием для небольших политических партий — многие из них в регионах представлены слабо, у них там мало представителей, их плохо знают.

На этих выборах им нужно будет выставлять своих кандидатов на всех уровнях и административному ресурсу явно придется включаться, чтобы помогать им.

У формальной оппозиции, даже в ее нынешнем виде, есть вполне реальные шансы на выборах в маслихаты во многих регионах — на западе, юге, в крупных городах. Это показали прошлогодние выборы президента и предыдущие парламентские кампании.

Общенациональная социал-демокаратическая партия, например, набирала больше 10% на парламентских выборах в разное время в Атырауской и Мангистауской областях, в Алматы.

Главными факторами станут справедливость подсчета голосов и активность наблюдателей. Как известно, в прошлом году наблюдатели фиксировали на выборах множество нарушений и пришли к выводу о других результатах голосования, но на итоги выборов это не повлияло.

Тем не менее несколько общественных инициатив активно готовят наблюдателей уже несколько месяцев и только усилят их подготовку в ближайшие недели. Они планируют в том числе использовать совершенно новые технологии, схожие с теми, что были на выборах в Беларуси — альтернативный подсчет голосов, работа с данными. Это может позволить, если и не сделать выборы прозрачными и честными, то иметь весомые доказательства фальсификаций.