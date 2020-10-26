Мэрия Бишкека опубликовала заявления, в котором говорится, что Нариман Тюлеев все еще выполняет обязанности первого вице-мэра столицы.

В муниципалитете сообщили, что Тюлеев был назначен Азизом Суракматовым будучи еще мэром Бишкека, согласно закону «О статусе столицы».

«Отсюда следует, что все действия соблюдены и выполнены в соответствии с действующим законодательством. Столица Кыргызстана находится в правовом поле! Официально фракции Бишкекского городского кенеша не поддерживали и не поддерживают самоназванных кандидатов на пост и.о. мэра Бишкека», — заявили в мэрии.

Вместе с этим в муниципалитете сообщили, что Тюлеев все еще остается первым вице-мэром столицы де-факто и де-юро.

В мэрии также добавили, что давление и попытки захвата не прекращаются, «несмотря на широкое возмущение общественности».

Между тем у здания мэрии Бишкека прошел митинг, где демонстранты требовали отставки Тюлеева.

«Нариман, если ты сейчас не выйдешь, мы сами зайдем. Нам нужна молодежь», — заявил один из протестующих.

Неизвестные пытаются пробиться в здание мэрии Бишкека https://t.co/gYRtptbBZA pic.twitter.com/8DnDb9FPOl — ИА 24.kg (@_24_kg) October 26, 2020 Видео: 24.kg

Уход Тюлеева

Нариман Тюлеев заявил об уходе с поста первого вице-мэра столицы 22 октября.

В своем заявлении он написал, что на работу в мэрию он вернулся по просьбе экс-мэра Азиза Суракматова. По его словам, как только он приступил к обязанностям «вокруг кресла мэра развернулась грязная борьба различных группировок и сомнительных личностей».

При этом Тюлеев добавил, что решение покинуть мэрию он принял вместе с и.о. президента Садыром Жапаровым.

Днем ранее — 21 октября у мэрии столицы собрались горожане, выступившие против того, чтобы Нариман Тюлеев стал и.о. мэра. Граждане требовали, чтобы к власти пришли новые люди с незапятнанной репутацией.

На фоне продолжающегося скандала вокруг кресла мэра в СМИ появились сообщения о том, что возможным кандидатом на пост мэра Бишкека может стать Торохан Жунусбеков, который состоит в партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева — «Мекенчил».

По данным ЦИК, Жунусбеков имеет высшее образование и работал консультантом депутата с 2002 по 2011 годы.

Жунусбеков даже выступил с пресс-конференцией 23 октября, на которой заявил, что намерен начать работу на посту вице-мэра с 26 октября, но не хочет работать с Тюлеевым. Он заявил, что его поддерживает Садыр Жапаров.

Чем известен Нариман Тюлеев

Тюлеев — экс-мэр Бишкека и экс-депутат. В 2012 ему предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

По данным следствия, Тюлеев нанесу щерб государству на 33 млн. сомов. На следующий год Ленинский районный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако уже 2016 году Тюлеева освободили по амнистии, он также выплатил штраф государству в размере 60 млн. сомов в качестве компенсации нанесенного ущерба.

У Тюлеева конфисковали торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие ему и его родственникам.

Кроме этого, будучи мэром Бишкека с 2008 по 2010 год Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Эту землю выделило управление делами президента под строительство гостиничного комплекса для иностранных делегаций.

Тюлеев также отдал в частные руки два земельных участка на окраине парка. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу.

Другой участок получил Талантбек Усупбеков, который в конце 2017 года был акционером «Дос-Кредобанка». Председателем совета директоров на тот момент был сын Тюлеева, который позднее стал главным акционером банка.