Сотрудники государственной телерадиокомпании ЭлТР не приняли Шаисту Шатманову, которая была назначена генеральным директором 19 октября. Об этом на своей странице в фейсбуке написал ведущий ЭлТР Бакыт Сакыбаев.

По его словам, 16 октября к коллективу ЭлТР приходил представитель правительства Бактыбек Ырсалиев и пообещал, что Шатманову снимут с должности через три дня. Но даже спустя десять дней гендиректора не поменяли.

«Шаиста Шатманова с пренебрежением отнеслась к требованию коллектива об ее уходе. Мы выразили свое недовольство, устроили несколько акций, но результатов все нет. Сегодня, 26 октября 2020 года, в 18:00 часов коллектив ГТРК ЭлТР вынужден устроить забастовку», — написал Сакыбаев.

Сотрудники ЭлТР также собираются обжаловать решение о назначении Шатмановой в суде, если власти не сменят ее добровольно. Шаиста Шатманова была назначена распоряжением исполняющим обязанности президента и премьер-министром Садыра Жапарова.

В свою очередь Шатманова опубликовала видео, в котором заявила, что «не будет насильно удерживать тех, кто не хочет работать». Позднее видео было удалено. Сотрудники телеканала назвали этот поступок «неуважением».

«Старые» новые кадры

Шаиста Шатманова ушла с поста директора газеты «Супер Инфо» в августе 2020 года. Кроме нее свои посты оставили директор и главный редактор портала Super.kg.

По словам Шатмановой, причиной такого решения стало «давление» на неё из-за противоречий в политических взглядах.

Портал Super.kg и газету «Супер Инфо» также связывали с семьей бывшего зампреда таможни Раимбека Матраимова. Редактор сайта FactCheck.kg Болот Темиров сообщал, что их редакция изучает причастность к газете Матраимова.

До мая 2019 года газета, портал и компания «Компьютер пресс» были зарегистрированы на супругу бывшего посла Кыргызстана Южной Корее Кылычбека Султана – Султан Мээрим. Позднее их владельцами стали некие Икрамиддин Насирдинов и Азизбек Орунбаев.

«Мы пока не закончили. Есть некоторые сведения. Новые владельцы «Супер инфо» являются земляками Матраимова, тоже из Кара-Суу. После смены владельца коллектив «Супер инфо» переехал на новое место – в торговый центр «Эльдорадо», хозяином которого, как выяснилось, является Минавар Жумаева – супруга Искендера Матраимова. Эти связи имеются», – рассказывал Темиров.

Однако основатель газеты Кылычбек Султан эту информацию опровергал.

Бывший директор ТРК ЭлТР Керимбек Калыкулов был назначен на свою последнюю должность 13 января 2020 года — его назначил экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. До этого он был главным редактором газеты «Ош шамы» и заместителем главреда государственной газеты «Эркин-Тоо» по Ошской области. Также он занимал должность пресс-секретаря мэрии города Ош.

Также с июля 2014 года по январь 2020 года Калыкулов был главным директором ОсОО «Телеканал ОшТВ».