Садыр Жапаров, фото пресс-служба.

И.о президента, премьер-министр Садыр Жапаров накануне объявил, что выборы в парламент Кыргызстана снова откладываются. Они пройдут не раньше второго полугодия 2021 года — до них страну ждут досрочные выборы президента и референдум о поправках в Конституцию. При этом сам Жапаров планирует выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы.

«Клооп» проанализировал, что говорил Жапаров о повторных выборах в парламент и конституционной реформе за три недели политического кризиса.

6 октября. Пока будет работать старая система.

«Пусть первые лица уйдут. Есть замы. Мы сегодня либо завтра всех легитимизируем. Если старая система не будет работать, то начнется бардак. Мы не допустим такого. Давайте мы пойдем культурным путем», — пообещал Жапаров соратникам после того, как на волне беспорядков в ночь с 5 на 6 октября его освободили из колонии и под лозунги «Садыр — президент!» доставили на площадь Ала-Тоо.

10 октября. Президент будет, премьера не будет, будет система курултая.

«[…] Мы в кратчайшие сроки должны провести реформу Конституции. Президент будет, премьера не будет, будет система курултая. Я считаю, что если останется парламентаризм, то количество депутатов сократится до 75 или даже 50. Но этот вопрос будет решаться с вами», — заявил Жапаров в госрезиденции депутатам на внеочередном заседании, после которого его кандидатуру как премьера направили на утверждение еще на тот момент президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Во время полемики с нардепами Жапарову напомнили, что нужно оставаться в рамках закона и Конституции. И повторные выборы в ЦИК должны быть назначены в срок — этот вопрос затягивать нельзя.

«Разумеется, закон нельзя нарушать, но нужно учитывать сложившиеся обстоятельства», — ответил будущий и.о президента и премьер-министр.

Конституционная реформа, правда, без пояснения, в каких именно направлениях, к слову, была заложена в программе партии «Мекенчил», которую когда-то создал Жапаров вместе со своим другом и соратником Камчыбеком Ташиевым.

19 октября. В течение трех месяцев состоятся парламентские и президентские выборы в рамках закона.

«В парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах в парламент и выборах президента. Если в результате этих изменений, законом будет позволено участвовать в выборах, я пойду. Но пока еще рано об этом говорить — решение по этому вопросу еще не принято», — сказал в этот день и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров в эксклюзивном интервью российскому телеканалу «Россия 24».

В тот же день было опубликовано и интервью Жапарова в другом СМИ с мировым именем.

«У нас есть пословица, что пока правда дойдет до двери, неправда обойдет весь мир. Вся неправда обо мне уже три раза обошла мир. Поэтому мировое сообщество мне не доверяет.

Соседи, Евросоюз, США сомневаются. Но мы докажем делами, а не словами. В течение трех месяцев состоятся парламентские и президентские выборы, в рамках законодательства», — заявил Жапаров в интервью международному телеканалу Al Jazeera в передаче «Разговор с…», вышедшей в эфир 19 октября.

Курултай — превыше всего

В том же интервью Al Jazeera он упомянул о том, какой видит новую Конституцию Кыргызстана: без парламентской системы. По мнению Жапарова, республике нужно вернуться к одномандатной системе голосования, и сделать самым главным органом страны курултай.

Перед курултаем по его задумке будут отчитываться президент и премьер, и курултай сможет отправить их в отставку за плохую работу.

«Мы слишком рано перешли к парламентской системе правления. Менталитет народа, его культура говорят, что для нас это еще рано. Если бы, как в развитых странах, наши граждане были готовы к такому, то мы могли бы идти по пути парламентского управления. Думается, такое будет возможно через 25-30 лет», — пояснил он.

22 октября. Выборы депутатов парламента пройдут не позднее 1 июня, а до них реформа Конституции.

В этот день депутаты шестого созыва за один день в трех чтениях приняли конституционный закон о переносе повторных выборов в парламент на 2021 год и референдуме по поправкам в Конституцию. Но до этого ЦИК уже назвала дату выборов в седьмой созыв — 20 декабря 2020 года.

Юристы считают, что принятие этого закона нарушает конституцию. Но и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров подписал его. По этому закону выборы в седьмой созыв Жогорку Кенеша назначат не позднее 1 июня, а до них пройдет конституционная реформа.

23 октября. Парламент не будет заседать до июня.

«Выборы завершатся к марту. Парламент не будет заседать до июня. Вчерашний закон предусматривал “резервное” время, чтобы реформы можно было завершить к июню. Одним словом, не паникуйте, что парламент просидит до июня», — заявил Жапаров в соцсетях и Телеграме.

Это произошло на следующий день после подписания конституционного закона, который приостановил действие закона о выборах президента и депутатов Кыргызстана. Сам и.о президента и премьер объяснил перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения».

25 октября. Парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года.

«Информация о том, что парламентские выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 20 декабря 2020 года не соответствует действительности.

Сначала, 10 января 2021 года состоятся выборы в президенты. А затем после реформ будут назначены выборы депутатов в Жогорку Кенеш», — заверил Жапаров в этот день в соцсетях и в Телеграме.

В результате до сих пор неизвестна дата выборов в парламент. Несмотря на то, что ЦИК назначила их на 20 декабря 2020 года, сейчас идут судебные тяжбы об отмене выборов.

Неизвестно и то, когда планируется референдум по изменениям в Конституцию, а также какие поправки в нее предполагаются.

Сейчас точно известна только дата выборов президента — 10 января 2021 года.

Контекст: Политический кризис в Кыргызстане продолжается уже три недели. 4 октября прошли выборы в парламент и после объявления предварительных результатов граждане вышли на митинг из-за недовольства ими.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В эту же ночь произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом. Во время беспорядков митингующие освободили из колонии экс-депутата Садыра Жапарова, где тот отбывал 10-летний срок по обвинению в захвате заложника в 2013 году.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента. И добились своего: сначала Жапарова легитимизировали как премьера. Для этого его кандидатуру дважды выдвигал ряд депутатов, но с нарушениями Конституции. В третий раз процедуру выполнили по закону. Но некоторые нардепы говорили об угрозах и запугивании.

Позже сторонники Садыра Жапарова добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли и на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который должен был исполнять полномочия президента до выборов нового президента, отдал их Жапарову.