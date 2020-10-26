Пресс-служба полпредства Баткенской области сообщила, что на кыргызско-таджикской границе стабилизировалась обстановка после конфликта 25 октября. По данным ведомства, ситуация находится под контролем властей и силовиков.

«Таджикистанцы прекратили работы по прокладыванию труб на спорном участке границы, а представители администраций Баткенского и Исфаринского районов вместе с пограничниками собрались на переговоры. Ситуация на границе стабильная», — сообщили в пресс-службе.

Что произошло?

Конфликт с участием кыргызстанских пограничников и граждан Таджикистана произошёл 25-октября в селе Уч-Добо Ак-Сайской сельской управы Баткенского района.

По информации ведомства, в тот день примерно в 16:45 жители таджикского села Ходжа-Аъло начали прокладывать водопроводные трубы. Работы проводились на 50 метрах территории Кыргызстана и на неописанном участке госграницы.

«На место прибыл пограничный наряд Кыргызстана и потребовал прекратить работы. Однако таджикистанцы отказались исполнять требования и начали словесную перепалку. В целях недопущения обострения ситуации пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух», — сообщили в Госпогранслужбе Кыргызстана.

26 октября председатель Госпогранслужбы Кыргызстана Уларбек Шаршеев встретился с премьер-министром и и.о. президента Кыргызстана Садыром Жапаровым, чтобы обсудить ситуацию на госгранице.

Шаршеев сообщил, что граждане Таджикистана начали прокладку водопроводных труб не на своей территории а на спорном участке границы.

«На неоднократные требования пограничников Кыргызстана прекратить работы граждане Таджикистана не подчинились. В результате с кыргызской стороны было произведено два выстрела в воздух», — сказал он.

Жапаров в ответ заявил, что «нерешаемых проблем не существует» а конфликты с соседними государствами «нужно решать мирным путём».

Он также сообщил о намерении совершить многодневную рабочую поездку в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области для ознакомления с проблемами по приграничным вопросам.

«Нельзя затягивать с решением данного вопроса во избежание подобных инцидентов в будущем. Жители приграничных районов должны жить в обстановке мира и стабильности», — сказал Жапаров.

Что говорит таджикская сторона?

ГКНБ Таджикистана сообщил, что инцидент произошел на территории села Ходжа-Аъло города Исфара. По информации спецслужб соседнего государства, жители таджикского села занимались заменой старых обветшалых водопроводных труб, и в это время к таджикскому селу приблизились 25-30 вооруженных пограничников Кыргызстана, которые потребовали от жителей прекратить работу.

Кроме того ГКНБ Таджикистана утверждает, что кыргызстанские пограничники открыли огонь в сторону населения. По данным ведомства, этот участок является территорией Таджикистана.

«Очередная провокация кыргызских пограничников направлена ​​на осложнение ситуации на границе между двумя странами. К счастью, жители Ходжа Аъло не пострадали от стрельбы кыргызских пограничников. Работы на месте конфликта временно приостановлены», — заявили в ведомстве.

Однако администрация Баткенской области назвала информацию о стрельбе в сторону жителей «не соответствующей действительности».

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых описаны только 504. Остальные участки считаются спорными, из-за чего между гражданами двух стран часто происходят разногласия. В некоторых случаях конфликты приводят к ранениям местных жителей и смертям военнослужащих.