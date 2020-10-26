Пресс-служба правительства сообщила, что и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров 25 октября провел свою первую рабочую поездку в Нарынскую область.

В Нарынской области Жапаров заложил капсулу на месте строительства социальной деревни в селе Мантыш Нарынской области и посадил ёлку.

По словам Жапарова, проект строительства такой социальной деревни «очень значим» для него.

«Это моя первая поездка в регионы. Она для меня очень символична. Строительство в целом, а в данном случае такого значимого для села объекта — это большой созидательный процесс», — сказал Жапаров.

Социальная деревня расположится на трех гектарах, где создадут компактных городок с инфраструктурой и современным оборудованием. В социальной деревне построят детский сад, школу, четыре жилых дома, футбольное поле и парк отдыха.

Строительство деревни финансируется полность за счет благотворительной организации «Катар Чарити» при поддержке посольства Катара в Кыргызстане. Планируется, что строительство деревни завершат в 2022 году.

Как сообщили в правительстве, социальная деревня решит проблемы с привлечением кадров и обеспечения жителей села чистой питьевой водой.

И.о. президента во время закладки капсулы добавил, что для разрешения на строительство объекта, катарская организация потратила полгода и для нее создавали «бюрократические преграды с целью получить выгоду».

«Мы будем жестко бороться с этим. Это недопустимо. Мои двери для инвесторов всегда открыты», — заявил Жапаров.

Садыр Жапаров стал и.о. президента после того как 16 октября депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва приняли отставку президента Сооронбая Жээнбекова, а спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства.

До этого депутаты выбрали Жапарова премьер-министром и уже будучи на этом посту тот заявил, что по договоренности с Сооронбаем Жээнбековым последний уйдет в отставку.

Жапаров пришел к власти на волне протеста недовольных результатами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Сторонники Жапарова освободили его из колонии в ночь с 5 на 6 октября — политик отбывал 10-летний срок по обвинению в захвате заложников.