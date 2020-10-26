Заместитель муфтия Кадыр Маликов 25 октября выразил официальное осуждение оскорбительным карикатурам на пророка Мухаммада от имени Духовного управления мусульман Кыргызстана.

«Учитывая рост исламофобии в мире, нападок и оскорблений религиозных символов, ДУМК призывает разработать закон о защите и недопустимости оскорбления религиозных символов и чувств верующих», – заявил он.

В своем заявлении Маликов отметил, что несмотря на то, что муфтият осуждает насилие и методы терроризма, он считает недопустимыми «оскорбление религиозных чувств и святынь более миллиарда мусульман во всем мире».

«Считаем, что такая позиция в отношении к Исламу провокационна и не только не имеет ничего общего со свободой слова, но и разрушает межкультурный диалог, поощряет исламофобию, экстремизм, нетерпение и ненависть на конфессиональной основе!» – написал он.

Заместитель муфтия отметил, что «диалог цивилизаций невозможен без взаимного чувства уважения, чистоты намерений, равенства перед законами и правами». По его мнению, в последнее время проявляется политика двойных стандартов.

«Когда с одной стороны под эгидой свободы слова оскорбляются чувства верующих, как мусульман, так и христиан и иудеев в карикатурах на всех пророков. С другой стороны существует запрет на высмеивание вопросов холокоста или ЛГБТ (так как во многих странах ЕС действует уголовная ответственность)», – заявил Маликов.

От имени ДУМК, выражаю официальное осуждение оскорбительным карикатурам на пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). — Кадыр Маликов (@kadyr_malikov) October 25, 2020

Убийство Самюэля Пати

47-летний учитель французской школы Самюэль Пати 16 октября был убит и обезглавлен у здания колледжа в пригороде Парижа.

По данным французских властей, обвиняемый в убийстве – 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Он был застрелен полицией во время задержания.

Анзоров выразил возмущение тем, что, по его мнению, Пати унизил пророка Мухаммеда. Ранее, на уроке свободы слова учитель показал своим ученикам карикатуру на исламского пророка Мухаммеда, опубликованную изданием Charlie Hebdo 2 июля 2008 года.

Прокурор Франции по делам о терроризме сообщил, что сейчас по этому делу проходят семь человек, обвиняемых в пособничестве Анзорову. Двое из них, по версии следствия, получили деньги за помощь в опознании жертвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил школу, в которой работал Пати, и заявил, что этот инцидент был «типичной террористической атакой исламистов».

После этого люди во Франции вышли на многотысячные митинги, чтобы почтить память учителя Самюэля Пати. Они собирались на центральных площадях Парижа, Марселя, Страсбурга, Лилля, Лиона, Тулузы и десятков других городов.

В Париже на акции присутствовали министр внутренних дел Жан Кастекс и мэр Анн Идальго.

«Вы нас не запугаете. Мы не боимся. Вы не разъедините нас. Мы — это Франция», – написал Жан Кастекс в своем твиттере.