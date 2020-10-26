Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции 26 октября сообщил, что на юге Кыргызстана идёт резкий рост заболеваемости COVID-19. Он считает, что это может быть связано с политическими событиями в Кыргызстане.

«Чтобы изучить эпидемиологическую ситуацию комиссия минздрава выезжала в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области. Мы выяснили, что причинами увеличения числа заражённых могут послужить события, которые произошли в начале октября, а также предвыборные мероприятия», — сказал Бейшеналиев.

По его словам, граждане собирались толпами и не соблюдали санитарные правила.

«Кыргызстанцы не соблюдают дистанцию в общественных местах и не носят маски. Мы будем вести переговоры с правительством для того, чтобы ужесточить наказания за несоблюдение этих правил и запретить массовые мероприятия», — заявил глава минздрава.

Бейшеналиев добавил, что власти готовятся к увеличению числа заражённых и подготавливает койки для лечения больных.

«Мы подготовили 8 163 койки для лечения заразившихся коронавирусом. При этом, 366 – реанимация. В случае необходимости мы готовы открыть и дополнительные койки», — сказал глава минздрава.

Увеличение числа заражённых COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в южных регионах Кыргызстана стало стремительно расти с конца сентября. Уже в октябре число выявленных случаев COVID-19 увеличилось в несколько раз .

Данные на 26 сентября 2020 года:

Ош — 9;

Ошская область — 22;

Джалал-Абадская область — 34;

Баткенская область — 43.

Данные на 26 октября 2020 года:

Ош — 32;



Ошская область — 51;



Джалал-Абадская область — 112;

Баткенская область — 49.

Джалал-Абадская область занимает второе место в Кыргызстане по числу случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии в области выявили уже 6 585 случаев инфицирования COVID-19.

На третьем месте Ошская область. Там коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 6 327 человек.

В Баткенской области число заражений за всё время составило 4 951.

Всего в Кыргызстане на 26 октября выявили уже 56 170 случаев заражения COVID-19.