Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции 26 октября сообщил, что на юге Кыргызстана идёт резкий рост заболеваемости COVID-19. Он считает, что это может быть связано с политическими событиями в Кыргызстане.
«Чтобы изучить эпидемиологическую ситуацию комиссия минздрава выезжала в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области. Мы выяснили, что причинами увеличения числа заражённых могут послужить события, которые произошли в начале октября, а также предвыборные мероприятия», — сказал Бейшеналиев.
По его словам, граждане собирались толпами и не соблюдали санитарные правила.
«Кыргызстанцы не соблюдают дистанцию в общественных местах и не носят маски. Мы будем вести переговоры с правительством для того, чтобы ужесточить наказания за несоблюдение этих правил и запретить массовые мероприятия», — заявил глава минздрава.
Бейшеналиев добавил, что власти готовятся к увеличению числа заражённых и подготавливает койки для лечения больных.
«Мы подготовили 8 163 койки для лечения заразившихся коронавирусом. При этом, 366 – реанимация. В случае необходимости мы готовы открыть и дополнительные койки», — сказал глава минздрава.
Увеличение числа заражённых COVID-19
Число новых случаев заражения коронавирусом в южных регионах Кыргызстана стало стремительно расти с конца сентября. Уже в октябре число выявленных случаев COVID-19 увеличилось в несколько раз .
Данные на 26 сентября 2020 года:
- Ош — 9;
- Ошская область — 22;
- Джалал-Абадская область — 34;
- Баткенская область — 43.
Данные на 26 октября 2020 года:
- Ош — 32;
- Ошская область — 51;
- Джалал-Абадская область — 112;
- Баткенская область — 49.
Джалал-Абадская область занимает второе место в Кыргызстане по числу случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии в области выявили уже 6 585 случаев инфицирования COVID-19.
На третьем месте Ошская область. Там коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 6 327 человек.
В Баткенской области число заражений за всё время составило 4 951.
Всего в Кыргызстане на 26 октября выявили уже 56 170 случаев заражения COVID-19.