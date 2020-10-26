И.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы президента 10 января 2021 года. Такое заявлением он сделал во время первой рабочей поездки в Кочкорский район Нарынской области.

По словам Жапарова, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в декабре 2020 года «он уйдет с должности, которую занимает, и пойдет на выборы как рядовой гражданин».

«Если пройду, то я стану, как вы говорите, “ажо” [глава]. Если нет — то я останусь простым человеком среди вас», — сказал Жапаров.

Жапаров уже говорил о своем намерении участвовать в выборах президента в интервью каналу «Россия 24».

Тогда он сказал, что будет участвовать в парламентских и президентских выборах, если законодательство изменят.

Согласно 68 статье Конституции Кыргызстана, Жапаров не может участвовать в выборах президента исполняя полномочия главы государства.

Депутат и один из авторов нынешней Конституции Кыргызстана Омурбек Текебаев считает, что Жапарову для участия в выборах нужно отказаться от занимаемых должностей.

Центральная избирательная комиссия назначила выборы президента на 10 января 2021 года. Эту информацию подтвердил и и.о. президента Садыр Жапаров.

Он сказал, что сначала пройдут выборы президента, конституционные реформы, а затем выборы депутатов в парламент седьмого созыва.

По Конституции, досрочные выборы в президенты должны провести в трехмесячный срок после отставки главы государства. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента 15 октября 2020 года, следовательно этот срок истекает 16 января 2021 года.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в Кыргызстане начался после итогов голосования на парламентских выборах 4 октября. В ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения между митингующими и милицией, что в итоге привело к захвату Белого дома и освобождению ряда заключенных, в том числе и Садыра Жапарова.

После своего освобождения Жапаров провозгласил себя премьер-министром. Депутаты шестого созыва только с третьей поптыки утвердили Жапарова на этом посту — все это сопровождалось митингами и угрозами в адрес нардепов.

Жапаров в этот же день заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова, согласно их договоренности.

Уже 16 октября депутаты приняли отставку Жээнбекова, а и.о. президента и одновременно премьер-министром стал Садыр Жапаров, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий.

А 22 октября на очередном заседании депутаты одобрили перенос парламентских выборов и проведения референдума.

Своим решением депутаты приняли законопроект, приостанавливающий действия двух статей Конституции о назначении даты парламентских и президентских выборов сразу в трех чтениях. Таким образом выборы в парламент отсрочены на неопределенный срок.

При этом законопроект по поправками в Конституцию пока не представлен и не обсужден.