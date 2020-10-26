Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать постановление суда, отменяющее назначение повторных парламентских выборов на 20 декабря 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Члены комиссии считают своё решение о назначении парламентских выборов законным и не согласны с постановлением Административного суда об их отмене.

«Выборы назначил ЦИК, и мы будем до последнего отстаивать своё решение. Новая власть давит на ЦИК, в том числе и через возбуждение уголовного дела», — сообщил в интервью Vesti.kg член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

24 октября Административный суд Бишкека отменил решение ЦИК о назначении повторных парламентских выборов по иску партии «Актив» и Коалиции за демократию и гражданское общество.

Несмотря на то, что суд отменил решение ЦИК о назначении выборов в парламент на 20 декабря, 48 различных партий подали свои уведомления в комиссию.

Последние парламентские выборы, прошедшие 4 октября, были проведены с многочисленными нарушениями и во время агитации, и в сам день выборов. 5 октября прошел многотысячный митинг недовольных итогами выборов на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, который привел к смене власти в стране.

6 октября Центральная избирательная комиссия отменила итоги выборов из-за политической ситуации в стране. Повторные выборы были назначены на 20 декабря.

Позже ряд депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва предложил провести конституционную реформу и перенести парламентские выборы.

23 октября исполняющий обязанности президента и премьер-министр Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому дату выборов в парламент перенесли и назначат ее до июня.

Но сперва проведут референдум, на котором должны выбрать парламентскую или президентскую форму правления.

Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу.