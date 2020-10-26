Фото: Пресс-служба МВД.

Сотрудники милиции Оша совместно с Баткенским управлением таможенной службы задержали двоих подозреваемых в перевозке наркотиков из Таджикистана. Об этом сообщила служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

Задержанным жителям Лейлекского района 43 года и 48 лет. Сообщается, что они состоят на учете как активные члены организованной преступной наркогруппировки. Подозреваемые перевозили наркотики афганского происхождения из Таджикистана на территорию Кыргызстана и далее в страны дальнего зарубежья.

«В ходе проведения обысковых мероприятий при использовании служебно-розыскной собаки на приусадебном участке одного из членов наркогруппировки обнаружены и изъяты закопанные под деревом наркотические средства. Согласно заключению судебно-химического исследования обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическими средствами: опиум, весом 5 килограмм 873 грамм и гашиш, весом 3 килограмм 916 грамм афганского происхождения», — сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранительные органы отметили, что стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет около $70 тысяч.

Подозреваемые водворены в ИВС, милиция продолжает дальнейшие следственные действия по выявлению других лиц причастных к данному преступлению.