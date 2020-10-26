Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане выявили 420 новых случаев заражения COVID-19.
- Бишкек — 98;
- Ош — 32;
- Чуйская область — 26;
- Ошская область — 51;
- Таласская область — 16;
- Нарынская область — 7;
- Иссык-Кульская область — 29;
- Джалал-Абадская область — 112;
- Баткенская область — 49.
За весь период пандемии в Кыргызстане выявили 56 170 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 227 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 47 843 пациента.
По данным штаба, в Кыргызстане за сутки не зарегистрировали новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.
Всего за время пандемии в стране скончались 1 134 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Среди медработников выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек – 1;
- Ош – 2;
- Ошской области – 2;
- Баткенской области – 2;
- Иссык-Кульской области – 2;
- Таласской области – 4.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 14 медработников. За всё время пандемии в Кыргызстане COVID-19 подтвердился среди 3 588 медиков, из которых всего выздоровели 3 280 медработников.
На 26 октября в стране от коронавируса на стационарном лечении находятся 3 399 пациентов. А на амбулаторном лечении – 3 274 пациента.