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Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане выявили 420 новых случаев заражения COVID-19.

  • Бишкек — 98;
  • Ош — 32;
  • Чуйская область — 26;
  • Ошская область — 51;
  • Таласская область — 16;
  • Нарынская область — 7;
  • Иссык-Кульская область — 29;
  • Джалал-Абадская область — 112;
  • Баткенская область — 49.

За весь период пандемии в Кыргызстане выявили 56 170 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 227 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 47 843 пациента.

По данным штаба, в Кыргызстане за сутки не зарегистрировали новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 134 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.

  • Бишкек – 1;
  • Ош – 2;
  • Ошской области – 2;
  • Баткенской области – 2;
  • Иссык-Кульской области – 2;
  • Таласской области – 4.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 14 медработников. За всё время пандемии в Кыргызстане COVID-19 подтвердился среди 3 588 медиков, из которых всего выздоровели 3 280 медработников.

На 26 октября в стране от коронавируса на стационарном лечении находятся 3 399 пациентов. А на амбулаторном лечении – 3 274 пациента.

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