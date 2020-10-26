Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане выявили 420 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 98;

Ош — 32;

Чуйская область — 26;

Ошская область — 51;

Таласская область — 16;

Нарынская область — 7;

Иссык-Кульская область — 29;

Джалал-Абадская область — 112;

Баткенская область — 49.

За весь период пандемии в Кыргызстане выявили 56 170 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 227 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 47 843 пациента.

По данным штаба, в Кыргызстане за сутки не зарегистрировали новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 134 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек – 1;

Ош – 2;

Ошской области – 2;

Баткенской области – 2;

Иссык-Кульской области – 2;

Таласской области – 4.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 14 медработников. За всё время пандемии в Кыргызстане COVID-19 подтвердился среди 3 588 медиков, из которых всего выздоровели 3 280 медработников.

На 26 октября в стране от коронавируса на стационарном лечении находятся 3 399 пациентов. А на амбулаторном лечении – 3 274 пациента.