Госслужба исполнения наказаний сообщила, что спецкомиссия приняла решение перевести бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО-1 в колонию №47 в Бишкеке.

Атамбаева перевели 26 октября из следственного изолятора ГКНБ в СИЗО-1 по решению Первомайского районного суда.

Ранее Атамбаев объявил голодовку из-за плохих условий в его камере. Адвокат бывшего президента Замир Жоошев заявил Атамбаева содержат в подвальном помещении, где ранее содержали заключенных, приговоренных к смертной казни. По его словам, там было холодно и не работала канализация.

Другой адвокат бывшего президента Сергей Слесарев рассказал, что защита просила перевести его в колонию №47, чтобы ему оказали медицинскую помощь, «но его почему-то перевели в СИЗО-1».

В ГСИН опровергли информацию адвоката о плохих условиях, а также сообщили, что заявления от Атамбаева по поводу голодовки в адрес администрации учреждения не поступало.

«СИЗО-1 подключен к централизованной отопительной системе и центральной канализации, все камеры закрыты, в СИЗО установлены видеокамеры», — ответили в ГСИН.

Бывшего президента посетили в СИЗО-1 сотрудники Национального центра по предупреждению пыток.

В НЦПП отметили, что причиной объявления голодовки Атамбаев назвал то, что судебные процессы по делу Батукаева проходят в закрытом режиме.

Требования Алмазбека Атамбаева — проведение судебных разбирательств в открытом режиме и его незамедлительный перевод в учреждение №47, так как он нуждается в медицинской помощи. Алмазбека Атамбаева признали виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осудили на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он ожидает приговора по обвинениям, связанным со штурмом его резиденции в Кой-Таше.

Алмазбека Атамбаева арестовали в августе 2019 году после двух дней штурма его резиденции в Кой-Таше. Сторонники бывшего президента оказали сопротивление, в результате погиб один спецназовец и около 100 человек получили ранения.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по таким статьям как «Убийство», «Покушение на убийство», «Захват заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного кодекса. Также Атамбаев обвиняют и в других преступлениях, которые, по версии следствия, он совершил в бытность своего президентства.