Премьер-министр Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении Балбака Тулобаева на пост и.о. мэра столицы. Об этом мэрия Бишкека сообщила 27 октября.

Тулобаев будет выполнять функции мэра столицы до избрания нового в апреле 2021 года.

«Призываю всех продолжить работу. Основная задача – это подготовка к зиме и борьба с пандемией», — сказал Тулобаев.

Балбак Тулобаев уже работал в мэрии, с 2018 по 2020 год он занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека. Затем он получил должность полпреда Иссык-Кульской области и работал там до назначения на пост и.о. мэра.

Кто хотел быть мэром?

За последнюю неделю на пост и.о. мэра Бишкека претендовали несколько человек. После ухода с поста мэра Азиза Суракматова в СМИ все чаще появлялась информация о том, что на на эту должность претендует очередной кандидат.

Одним из них был Торохан Жунусбеков — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша и однопартиец главы ГКНБ Камчыбека Ташиева от партии «Мекенчил».

Основное соперничество за пост и.о. мэра развернулось между Жунусбековым и экс-депутатом Нариманом Тюлеевым, который незадолго до ухода мэра Азиза Суракматова стал первым вице-мэром, а вместе с этим и.о. мэра.

Уже после того как стало известно о назначении Тюлеева 21 октября у мэрии столицы собрались горожане, выступившие против его кандидатуры. Они требовали, чтобы к власти пришли новые люди с незапятнанной репутацией.

23 октября Жунусбеков выступил с пресс-конференцией, на которой заявил, что его поддерживает Садыр Жапаров и он намерен начать работу на посту вице-мэра с 26 октября. Однако работать с Тюлеевым Жунусбеков не хотел.

Позже Тюлеев на своей странице фейсбук написал, что покидает мэрию и напишет официальное заявление об уходе 2 ноября, когда вернется в Бишкек. По его словам, такое решение он принял после того как узнал, что и.о. мэра Бишкека стал Балбак Тулобаев.