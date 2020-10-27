Центральная избирательная комиссия озвучила 26 октября смету расходов на досрочные президентские выборы, которые пройдут 10 января 2021 года. На их проведение потребуется 549,1 млн сомов.

Часть расходов республика сможет покрыть самостоятельно, потому что ЦИК немного сэкономила на прошедших парламентских выборах. Плюс 347 млн сомов ЦИК хочет попросить из республиканского бюджета на 2020 и 2021 годы.

«Сюда включены и расходы на обучение, и СИЗ, но мы будем пытаться проработать с международными партнерами те вопросы, которые могут финансироваться за счет внешней помощи», — сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Но даже с внешней помощью досрочные президентские выборы выборы станут большой нагрузкой для кыргызского бюджета. Минфин ожидает, что его дефицит на 2020 год составит рекордные 34 млрд сомов. Причины — пандемия и социально-политическая обстановка.

Политический кризис

Досрочные выборы президента стали итогом политического кризиса, в который страна попала после парламентских выборов 4 октября. После того как ЦИК объявила предварительные результаты выборов, 5 октября граждане вышли на главную площадь столицы Ала-Тоо и выразили недовольство.В эту же ночь произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом. Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи ряд заключенных, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Сторонники Жапарова потребовали дать ему кресло премьера или президента и более недели митинговали в Бишкеке. Акциями протеста они добились того, что их лидер стал сперва премьер-министром, а затем добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который по закону должен был взять полномочия президента на себя до выборов нового президента, отдал их Жапарову.

И.о президента, премьер Садыр Жапаров уже заявил, что будет участвовать в выборах наравне с другими кандидатами. По действующей Конституции он может сделать это, только сложив полномочия и.о президента. Жапаров должен сделать это до 14 ноября — это последний день выдвижения кандидатов на пост президента.