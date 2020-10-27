Пресс-служба президента сообщила, что Кенешбек Дуйшебаев, 15 октября назначенный на должность секретаря Совета безопасности, покинул этот пост. На эту должность и.о. президента Садыр Жапаров назначил Рыскелди Мусаева.

После ухода с поста секретаря Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев раскритиковал новую власть в интервью изданию Kaktus.media.

В Совбез меня пригласил Жээнбеков

Дуйшебаев сказал, что занять пост секретаря Совбеза его попросил уже бывший президент Сооронбай Жээнбеков.

«После подведения предварительных итогов выборов в парламент начались митинги, которые привели к жесткой политической борьбе. Меня 14 октября пригласил к себе Жээнбеков и попросил оказать помощь в стабилизации обстановки», – сказал он.

По его словам, он принял решение занять новую должность, потому что Жээнбеков давал обещания о соблюдении всех законов в стране.

«Он обещал, что будет строго соблюдаться Конституция, и собирался до конца оставаться. После таких слов я был уверен в нем, и я согласился на назначение», – рассказал Дуйшебаев.

«Всё поменялось, когда пришёл Жапаров»

По словам Дуйшебаева, события стали принимать иной оборот после того, как Жээнбеков подал в отставку, а на должность и.о. главы государства пришёл Садыр Жапаров.

«Мы в секретариате оценили все как надежду и то, что порочный круг переворотов будет закончен. Мы подготовили мощные аналитические записки и внесли их на имя и. о. президента. Они касались борьбы с COVID-19, влияния криминалитета, состояния Вооруженных сил, укрепления пограничной безопасности, работы ГСБЭП и ГСИН, и совершенствования работы Совбеза», – пояснил Дуйшебаев.

По его словам, также было предложено провести заседание Совета безопасности, но никаких мер и действий предпринято не было – записки не были рассмотрены, а новая власть вместо рассмотрения политических и социальных вопросов «занялась дележом должностей и стратегических объектов».

«Во всех вертикалях власти непонятные движения и безответственность. Народ не знает, к кому обращаться со всеми бедами», – отметил Дуйшебаев.

Борьба с коррупцией — театрализованное шоу

Он отметил, что криминалитет «продолжает чувствовать себя вольготно», и назвал объявленные меры по борьбе с коррупцией «театрализованным шоу».

Она заявил, что несмотря на наличие журналистских расследований и фактов, ни одно ведомство не возбуждало уголовные дела на Райымбека Матраимова.

«А недавно он [Матраимов] был доставлен в ГКНБ и отпущен. Они на весь мир заявили, что он был отпущен и начал выплачивать деньги. Возникают естественные вопросы – когда и кем на него были возбуждены дела? Кто установил экономический ущерб с его стороны в 2 млрд сомов? На основании чего ему предъявлены обвинения и он начал выплачивать [деньги]? При этом Садыр Жапаров заявил, что он лично принимал решение выпустить его под подписку о невыезде. Но кто давал ему эти полномочия?», – задался вопросами бывший секретарь Совбеза.

По его словам, есть оперативная информация о том, что горсуд выпустит на свободу известного преступного авторитета Камчы Кольбаева, чье задержание было «широко разрекламировано».

«Его должны выпустить, в противном случае криминальный мир намеревается потребовать от власти исполнения взятых на себя обязательств», – рассказал Дуйшебаев.

По его мнению, действия Жапарова оказались непоследовательными, и новая власть «пошла тем же путем, что и предыдущие», поэтому Дуйшебаев принял решение покинуть должность.

«Вынудив подать в отставку президента Жээнбекова и начав исполнять обязанности президента, он говорит о своей отставке и о своем участии в президентских выборах. Мы проанализировали все действия после 6 октября ЖК и другими высокими должностными лицами. Сейчас страна стоит перед большой трагедией, ожидается обострение социально-экономической обстановки», – заключил он.

Демонтаж коррупции от ГКНБ

В ответ на заявление Дуйшебаева в Госкомитете нацбезопасности назвали недействительной информацию о том, что «якобы власть договорилась с ОПГ».

«Эта информация не соответствует действительности и не имеет под собой никакой почвы. […] ГКНБ ведет активную борьбу с коррупцией и криминалом. Все мероприятия проводятся строго в рамках закона. Проводится соответствующая работа по демонтажу коррупционных схем в госорганах, возмещению ущерба государству и искоренению криминальных проявлений», – отметили в ведомстве.

Задержания Кольбаева и Матраимова

Криминальный авторитет Камчы Кольбаев был задержан в Бишкеке 22 октября у спортклуба «Авангард». В ГКНБ заявили, что Кольбаев задержан «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней», начато досудебное производство. По решению суда, Кольбаев водворен в СИЗО ГКНБ «до окончания следствия».

Главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов — Райымбека Матраимова задержали 20 октября сотрудники ГКНБ. В ту же ночь его отпустили из здания Первомайского суда, так как он решил сотрудничать со следствием.

В ГКНБ заявили, что Матраимов согласился возместить ущерб в 2 млрд сомов до конца ноября и уже перевел на счет государства 80 млн сомов.

Матраимова задержали по возбужденному делу о коррупции на таможне после того как ГКНБ возглавил соратник Садыра Жапарова — Камчыбек Ташиев. Кроме того, силовики заявляли, что выявлено 40 человек, которые могут быть причастны к коррупции на таможне и входят в окружение Матраимова.