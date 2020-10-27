ЦИК сообщила, что депутатка парламента Эльвира Сурабалдиева решила сдать свой мандат. Центризбирком 27 октября рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Курманкула Зулушева, который сменил депутатское кресло на пост генерального прокурора страны.

Эльвира Сурабалдиева стала получать угрозы от сторонников Садыра Жапарова сразу после начала политического кризиса, который начался 5 октября.

Сурабалдиева заявляла, что Садыр Жапаров пришел к власти незаконным образом и его премьерство нелегитимно. Она также выступала за импичмент экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

«Депутаты ЖК деморализованы, потому что их запугивают и заставляют подписать согласие на Садыра Жапарова. Причем запугивают их как раз с использованием криминала, они под давлением. Не забывайте, что большая часть из них — это представители президента. Большая часть в провластных партиях, из-за которых и произошла вся эта революция, всё это восстание, закончившееся захватом Белого дома», — заявляла Сурабалдиева.

Кроме того, на митинге 9 октября на нее напал пожилой мужчина, но Сурабалдиева позже написала в соцсетях, что простила его.

Эльвира Сурабалдиева стала депутаткой парламента в 2015 году, придя в Жогорку Кенеш от партии СДПК. После конфликта Сооронбая Жээнбекова, который был на тот президентом, и бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева СДПК раскололась. В результате депутаты от этой партии решили идти на парламентские выборы 2020 году в составе других политобъединений. Сурабалдиева стала кандидаткой одной из оппозиционных партий — «Ата Мекен».

Согласно предварительным результатам голосования, «Ата Мекен» не проходила в парламент, так как не преодолела барьер в 7%. В Жогорку Кенеш проходили три провластные партии — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Также преодолела барьер в 7% партия «Бутун Кыргызстан».

5 октября недовольные граждане вышли на митинг, считая результаты выборов несправедливыми. Это закончилось захватом Белого дома и политическим кризисом, который продолжается до сих пор.