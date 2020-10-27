Пресс-служба Финансовой полиции сообщила, что сотрудники спецслужбы выявили коррупционную схему в особо крупном размере, с участием должностных лиц Социального фонда и Государственной налоговой службы.

По данным спецслужбы, действия замешанных в этом чиновников нанесли ущерб госбюджету на 9 млрд сомов.

«Сотрудники соцфонда и ГНС используя своё должностное положение создали устойчивую связь с целью незаконного получения материальных благ. Они предоставили преимущества золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» — от компании не поступали дополнительные налоговые платежи и страховые взносы в госбюджет», — сообщили в спецслужбе.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Коррупция» Уголовного Кодекса. Ведется следствие.

В «Кумтор Голд Компани» сообщили, что пока не получали уведомлений, касательного возбужденного дела.