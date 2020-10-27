Кандидат от партии «Социал демократов» Темирлан Султанбеков на своей странице в фейсбук написал, что отказался работать в правительстве под руководством Садыра Жапарова, потому что сомневается в легитимности кабмина.

По его словам, у нынешнего правительства нет чёткой стратегии, планов и воли на реализацию больших реформ в Кыргызстане.

Султанбеков отметил, что его предложение стать советником на общественных началах Жапарова все еще остается в силе, однако при условии, что все советы будут в письменном виде передаваться Жапарову через канцелярию, а ответы будут публиковаться в СМИ и соцсетях.

«Конечно же, их это пугает и они не хотят этого. Но необходимо, чтобы у Садыра Жапарова не было информационного вакуума, чтобы у него была разная информация и альтернативная точка зрения. Важно, чтобы Жапаров позже не стал во всем винить только свое окружение», — написал Султанбеков.

Он считает, что у Жапарова есть возможность быть в хороших отношениях с оппозицией в Кыргызстане, однако не исключает того, что политик может находится под давлением и влиянием отдельных лиц.

«Государство погружается в хаос, беззаконие и диктатуру. К власти приходят коррумпирование люди, не соблюдается Конституция страны», — заявил он.

Султанбеков и Жапаров встречались 14 октября. На той встрече Султанбеков сказал Жапарову, что у чиновника есть народная поддержка и он не имеет права на ошибку.

До встречи с Жапаровым — 10 октября Султанбекова задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в организации массовых беспорядков 9 октября в Бишкеке.

Его выпустили после того, как Жапаров выступил в его защиту, заявив, что уголовное преследование политических оппонентов, которые не угрожают обществу, недопустимо.

Тогда же в защиту Султанбекова выступили политики Омурбек Бабанов и Жанар Акаев.