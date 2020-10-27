Новый и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев освободил от должности двух вице-мэров. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что свои посты покинули вице-мэр по социальным вопросам Викторию Мозгачеву и вице-мэра по вопросам ЖКХ Алымбека Абдылдаева.

Мозгачева заявила, что ушла с поста вице-мэра по собственному желанию. По её словам причиной этому послужили «определенные обстоятельства».

При этом она подчеркнула, что у них нет никаких конфликтных отношений с Балбаком Тулобаевым.

Издание Kaktus.Media сообщило, что другой вице-мэр Алымбек Абдылдаев в настоящее время находится в больнице.

Согласно трудовому законодательству Кыргызстана, нельзя увольнять сотрудника, который находится на больничном. Но несмотря на это Балбак Тулобаев освободил его от должности.

Тулобаев будет выполнять функции мэра столицы до избрания нового в апреле 2021 года.

Балбак Тулобаев уже работал в мэрии, с 2018 по 2020 год он занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека. Затем он получил должность полпреда Иссык-Кульской области и работал там до назначения на пост и.о. мэра.