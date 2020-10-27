И.о.президента и премьер-министр Садыр Жапаров подписал 27 октября сразу несколько указов о кадровых перестановках. Так в отставку ушли вице-премьер-министресса Аида Исмаилова и министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента, чиновники подали заявления о добровольной отставке. Ранее Исмаилова и Кочкоров временно приостанавливали исполнение своих обязанностей для участия в парламентских выборах от партии «Биримдик», которую связывали с предыдущей властью.

Также Жапаров назначил экс-главу ГРС и бывшего мэра Балыкчы Алмаза Мамбетова новым управляющим делами президента и правительства. Во время управления Госрегистром Мамбетов был замешан сразу в нескольких скандалах вокруг тендеров на изготовление госномеров, паспортов и водительских прав.

Он был уволен в феврале 2020 года на фоне скандала с продажей и незаконной выдачей кыргызских паспортов, разгоревшегося в 2019 году после публикации совместного журналистского расследования радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP о незаконном выводе более 700 млн долларов из Кыргызстана.

Кроме этого, новым секретарем Совета безопасности был назначен Рыскелди Мусаев. Он заменил Кенжебека Дуйшебаева, который недавно раскритиковал нынешние власти. Дуйшебаев назвал задержания экс-зампреда Таможни Райымбека Матраимова и кримавторитета Камчы Кольбаева «театрализованным шоу».