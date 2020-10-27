Пресс-служба Министерства культуры информации и туризма сообщила, что глава ведомства Нуржигит Кадырбеков направил в правительство письмо с просьбой возобновить работу кинотеатров по всей стране.

По информации минкультуры, кинотеатры закрыты уже около 8 месяцев и это привело к их большим финансовым убыткам. При этом несмотря на то, что кинотеатры не работают, их владельцы продолжают оплачивать аренду помещения, охрану и выплачивают часть зарплат сотрудникам.

«В трудном положении оказались кинотеатры, находящиеся в долгосрочной аренде. С апреля месяца 2020 года около одной тысячи работникам этих кинотеатров заработная плата не выплачивается в связи с запретом экономической деятельности, соответственно это отражается на материальном положении их семей», — пояснили в ведомстве

В министерстве также считают, что из-за простоев работникам кинотеатров приходится искать другую работу, что приведет к потере квалифицированных кадров в этой сфере.

«Есть договорные обязательства по выполнению проката фильмов и по сбору денежных средств от продажи кинобилетов, являющиеся доходной частью республиканского бюджета», — добавили в минкультуры.

Само ведомство совместно с Министерством здравоохранения уже подготовило алгоритм действий по соблюдению эпидемиологических правил, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Кинотеатры наряду с компьютерными клубами остаются последними сферами бизнеса, которым пока не разрешили работать.

Запрет на их работу объявили еще в марте 2020 года, когда в Кыргызстане только началось распространение коронавируса. Однако даже после спада количества новых случаев заражения в августе, работу кинотеатров и компьютерных клубов не разрешили.

Их владельцы не раз обращались в столичную мэрию, чтобы получить разрешение на работу, однако пока такого решения нет.

По данным Республиканского штаба, на 27 октября в Кыргызстане выявили 568 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 56 738 человек. Скончались за все время 1 136 пациентов с выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.