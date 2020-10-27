Ущерб, нанесенный Белому дому во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября оценивает межведомственная комиссия. Об этом сообщило издание Kaktus.media со ссылкой на Жогорку Кенеш.

В парламенте отметили, что комиссия пока не завершила свою работу и точная сумма, которая потребуется на восстановление Белого дома пока неизвестна.

При этом в здании ужели провели уборку, а часть сотрудников, кабинеты которых пострадали меньше всего, уже начали работу в Белом доме.

Другая часть сотрудников работает из офиса гаражного отдела по другому адресу, остальным пока приходится работать удаленно.

Депутаты Жогорку Кенеша пока не работают в здании парламента — свои заседания они проводят в государственной резиденции «Ала-Арча».

Оценить ущерб причинённый зданию парламента после его захвата пытались уже несколько чиновников.

Ранее депутат Акылбек Жапаров заявлял , что на ремонт Белого дома потребуется около 450 миллионов сомов из бюджета страны.

Жапаров напомнил, что после революции 2010 года ремонт Белого дома обошелся в 380 миллионов сомов, но сейчас стоимость ремонта будет выше из-за дороговизны материалов.

И.о. президента Садыр Жапаров опроверг эту сумму, посчитав, что стоимость ремонта по мнению Жапарова слишком завышена. По его мнению, ремонт здания может обойтись в менее 10 миллионов сомов.

Депутат Марлен Маматалиев и вовсе предложил депутатам сделать ремонт кабинетов за свой счёт. По его мнению, 90% парламентариев располагают необходимыми финансовыми средствами.

Протесты и захват здания

Здание Белого дома было разгромлено толпой протестующих в ночь с 5 на 6 октября.

Толпе митингующих удалось сломать ворота Белого дома и пробраться внутрь. Они разгромили практически все кабинеты депутатов, сломали технику, украли полотна известных советских художников и уничтожили документы.

Кроме этого, пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что во время захвата здания был уничтожен сервер, на котором хранились законопроекты.

Захват здания произошёл на фоне массовых протестов в Бишкеке после прошедших парламентских выборов 4 октября. Тогда тысячи кыргызстанцев вышли на центральные улицы с требованиями признать итоги голосования недействительными.

Протесты переросли в столкновения между митингующими и силовиками. Последние стреляли резиновыми пулями и пускали светошумовые гранаты в сторону протестующих.

Митинги в Бишкеке продолжались дней с 5 по 14 октября, как на главной площади «Ала-Тоо», так и на старой площади у Дома правительства.