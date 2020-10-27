Независимые юристы Кыргызстана обратились к властям 26 октября. Они потребовали у премьер-министра и и.о. президента Садыра Жапарова и депутатов вернуться в правовое поле после решений, которые они приняли с «нарушениями Конституции».

Речь идет о принятии конституционного закона о переносе повторных выборов в парламент на 2021 год и референдуме по поправкам в Конституцию. Сразу после этого Административный суд Бишкека отменил решение ЦИК о назначении повторных выборов в парламент, которые должны были пройти 20 декабря. Пока неизвестно, когда пройдут парламентские выборы. Ситуация осложняется тем, что срок полномочий парламента шестого созыва подходит к концу.

Кризис легитимности

Юристы заявили, что выборный процесс и подготовка к нему — сфера ЦИК по Конституции, и именно ЦИК, опираясь на законодательство, решает, когда будут повторные выборы. Сейчас же решение комиссии о парламентских выборах 20 декабря оспаривают и парламент, и суд.

Специалистка по конституционному праву Сания Токтогазиева считает, что для страны эта ситуация грозит еще большим кризисом — власти и так имеют кризис легитимности.

«Сейчас запущен процесс оспаривания законности принятия этого закона в Конституционной палате, и мы должны дождаться итогов решения. Потому что выборы были назначены 21 октября, а закон принят парламентом 22 октября. При этом стоит помнить, что закон обратной силы не имеет и решение ЦИК о проведении выборов в парламент полностью законно», — сказала она.

По словам Токтогазиевой, решение суда о признании недействительным назначения даты выборов в парламент опирается на то, что комиссия не озвучила итоги голосования от 4 октября.

«Но это не так, потому что Центризбирком признал выборы недействительными, тем самым определив итоги прошедших выборов», — подчеркнула она.

Нарушения прав человека

Также юристы заявили, что парламент и Жапаров нарушили не только регламент и Конституцию, но и права человека. Кыргызстанцы ознакомились с законопроектом через СМИ и документ не прошел общественные обсуждения.

«У нас отняли право на общественное обсуждение. Его срок должен составлять не менее месяца. Он может варьироваться, если есть обстоятельства непреодолимой силы. Но таковых на сегодня нет», — заявил юрист правовой клиники «Адилет» Искендер Какеев.

Давление на ЦИК

Наконец, юристы считают, что ЦИК сейчас находится под давлением. Вопреки действующему законодательству Кыргызстана, суд аннулировал решение ЦИК о проведении выборов, опираясь на неконституционный законопроект, спущенный «сверху».

После этого членов ЦИК, несмотря на их особый статус, внезапно начали вызывать на допрос в МВД по делу о беспорядках 5 октября. Затем в здании и вовсе провели обыск и выемку всех документов с 3 июля (момента оглашения даты выборов). МВД заявило, что расследует дело о халатности членов ЦИК во время выборов, и действует правомерно.

Юристка Айжан Орозакунова считает, что обвинять в халатности и нарушениях ЦИК неправомерно, так как подкупом избирателей и другими нарушениями занималась не комиссия. Она напомниоа, что давление на ЦИК недопустимо.

«Мы можем рассматривать только факт действия либо бездействия ЦИК. Но никак не халатное отношение», — сказала Айжан Орозакунова.

В комиссии же напоминают, что по закону во время избирательного периода никто не имеет права вмешиваться в работу ЦИК. А сейчас как раз начался избирательный период, связанный с президентскими выборами, которые назначены 10 января 2021 года.

ЦИК считает свое решение о назначении парламентских выборов законным, поэтому обжаловала решение Административного суда в Верховном суде. Юристы же надеются, что власти выйдут на открытый диалог с общественностью и вернутся в правовое русло.