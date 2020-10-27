И.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров 25 октября заявил, что собирается сложить свои полномочия для участия в президентских выборах. Две юридические организации проанализировали нормы законов о переходе полномочий президента и выявили, что легитимных оснований для отставки Жапарова нет. «Клооп» приводит краткий пересказ анализа юристов.

Контекст: Все началось с отставки экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Митингующие начали требовать от него уйти с поста главы государства еще во время волнений после парламентских выборов. Жээнбеков 15 октября добровольно сложил с себя полномочия президента «для спокойствия народа» после того, как сторонники Садыра Жапарова грозились пойти к госрезиденции.

На следующий день новоизбранный спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента. Он заявил, что могут возникнуть вопросы к тому, что он исполняет обязанности главы страны, когда срок полномочий парламента истечет. В Конституции предусмотрено, что в таком случае и.о. главы государства становится премьер-министр — коим на тот момент являлся Жапаров. В итоге он стал совмещать полномочия и главы правительства, и президента.

Партнерская группа «Прецедент»

Юристы «Прецедента» считают, что Исаев «преждевременно» отказался исполнять обязанности президента, так как полномочия шестого созыва парламента, спикером которого он является, еще не истекли.

«Ведь такие обстоятельства возникли бы в том случае, когда был бы избран седьмой созыв парламента, со дня первого заседания которого полномочия депутатов шестого созыва были бы прекращены, в том числе и Каната Исаева. И это стало бы обстоятельством невозможности исполнения полномочий президента», — пишут эксперты.

При этом юристы заявили, что и в случае с Жапаровым такие отсутствуют обстоятельства, которые могут способствовать его отставке.

«Намерение Садыра Жапарова баллотироваться в президенты не может рассматриваться как такое обстоятельство, так как он не является и не может быть кандидатом на должность президента на досрочных выборах в силу конституционного запрета, предусмотренного частью 2 статьи 68 Конституции», — считают юристы.

По той же Конституции, Жапаров может подать в отставку с должности премьер-министра, которую обычно принимает президент, в данном случае — сам Жапаров, который исполняет обязанности главы страны. Тогда вместе с ним в отставку отправляется и кабмин, но члены правительства исполняют свои обязанности пока не будет сформировано новое.

В этом случае Жапаров будет и и.о премьер-министра, и и.о. президента. Он также может подать заявление на снятие полномочий и.о. главы кабмина, которое также должен принять и.о. президента — то есть сам Жапаров.

При таком раскладе обязанности премьер-министра и, соответственно, полномочия президента переходят к первому вице-премьеру Артему Новикову до формирования нового кабмина.

Правовая клиника «Адилет»

Юристы общественного фонда «Адилет» считают, что сам факт продолжения работы Исаева в качестве спикера вызывает «серьезные вопросы» о законности перехода полномочий президента Жапарову.

«Конституцией и законодательством Кыргызстана не предусмотрено такого понятия или процедуры, как отказ торага Жогорку Кенеша от исполнения полномочий президента. […] В данном случае наиболее правильным, с точки зрения права, решением будет избрание нового торага Жогорку Кенеша, к которому, согласно Конституции, могли бы перейти полномочия президента», — пишут юристы.

Однако сделать это можно, по мнению экспертов «Адилета», только до 29 октября 2020 года — до конца полномочий шестого созыва парламента.

При этом юристы согласны с коллегами из «Прецедента» о том, что при полном снятии с Жапарова полномочий главы кабмина Артем Новиков будет исполнять обязанности и премьер-министра, и президента.

Эксперты фонда «Адилет» отмечают, что запрет на участие в досрочных выборах президента для и.о. главы государства был введен для исключения использования власти и админресурса.

«Таким образом, следуя логике Конституции, вполне обоснованным будет вывод о том, что должностные лица, которые хотя бы один день исполняли обязанности президента, вообще не имеют права участвовать в досрочных выборах главы государства. Если же чиновник, исполнявший обязанности президента в течение 2 месяцев, уйдет в отставку за несколько дней до выборов, тогда указанный конституционный запрет теряет всякий смысл», — считают юристы.