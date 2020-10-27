Центризбирком обжаловал решение Административного суда Бишкека. Дата заседания Верховного суда еще не известна, но оно должно пройти в течение трех дней. Предыдущая инстанция 24 октября отменила постановление ЦИК о назначении повторных парламентских выборов на 20 декабря 2020 года.

Член комиссии Кайрат Осмоналиев в интервью Vesti.kg сказал, что он с коллегами будет «до последнего отстаивать» свое решение.

«Мы и так им “подыграли”, отменив результаты прошедшего голосования. По закону, конечно, все должно быть иначе, но в юриспруденции есть понятие “действие в ситуации крайней необходимости”. Во время беспорядков была такая необходимость. Но на нас почему-то завели уголовное дело, хотя во время подсчета голосов ЦИК отменила результаты на 62 участках. О какой халатности можно говорить?» — сказал Осмоналиев.

Админсуд Бишкека принял решение об отмене постановления ЦИК по иску партии «Актив» и Коалиции за демократию и гражданское общество. При этом к тому к 24 октября в комиссию успели подать уведомления об участии на парламентских выборах 46 партий.

При этом среди них есть почти все политобъединения, участвовавшие в предыдущих выборах — нет лишь партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Мекенчил». Первые две партии были фаворитками голосования 4 октября, по предварительным итогам. А основателем «Мекенчил» является нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — друг и соратник премьер-министра и и.о. президента Садыра Жапарова.

Давление на ЦИК

Сотрудники УВД Свердловского района 24 октября в 9:46 утра пришли в ЦИК и начали обыск и выемку документов. Депутатка Наталья Никитенко заявила, что так давят на ЦИК из-за назначения досрочных выборов президента на 10 января 2021 года.

В МВД сообщили, что выемку документов произвели по решению Первомайского райсуда Бишкека. В суд за разрешением обратился руководитель следственной группы, которая занимается нарушениями во время парламентских выборов, прошедших 4 октября.

Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что дату досрочных президентских выборов в течение недели после отставки президента должен был назначить парламент, но он этого не сделал. По закону, если дату не назначили, выборы автоматически считаются назначенными и ЦИК самостоятельно должен выбрать дату.

При этом еще 21 октября членов комиссии вызвали на допрос в МВД по уголовному делу, открытому «по факту халатности во время парламентских выборов». Тогда депутаты призвали привлечь к ответственности чиновников министерства за давление на членов ЦИК.

Перенос выборов на весну

На прошедшем 22 октября заседании депутаты шестого созыва парламента одобрили законопроект Акылбека Жапарова о переносе повторных парламентских выборов на 4-6 месяцев. Таким образом действующие депутаты продлили свои полномочия до весны 2021 года, однако согласились работать без зарплаты.

Такая инициатива была предложена, чтобы успеть провести референдум о поправках в Конституцию. Избирателям предлагают выбрать парламентскую или президентскую форму правления, а также еще несколько изменений.

При этом нардепы так же в трех чтениях приняли законопроект Алтынбека Сулайманова о поправках в избирательное законодательство. Так была отменена форма №2, проходной барьер в парламент снизился с 7 до 3%, а избирательный залог уменьшился с 5 до 1 млн сомов.

ЦИК 6 октября отменила итоги выборов в парламент, прошедших двумя днями ранее, из-за «политической ситуации» в стране. Она накалилась после того, как тысячи недовольных результатами выборов кыргызстанцев вышли на митинг по всей стране. В ночь на 6 октября протестанты захватили Белый дом и освободили политзаключенных, среди которых был и нынешний и.о. президента Жапаров.

В последующие 10 дней в стране произошла смена власти — Садыр Жапаров был дважды назначен премьер-министром, поменялись главы ведомств, экс-президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, а Жапаров перенял его полномочия.