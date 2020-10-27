Республиканский штаб сообщил, что на 27 октября в Бишкеке скончались два пациента с коронавирусом.
Всего за время пандемии умерли 1 136 человека с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
По данным штаба, за сутки выявили 568 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 159;
- Ош — 29;
- Чуйская область — 56;
- Ошская область — 17;
- Таласская область — 16;
- Нарынская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 38;
- Джалал-Абадская область — 120;
- Баткенская область — 129.
За все время пандемии коронавирусом заразились 56 738 человек по всему Кыргызстану.
Из больниц и стационаров за сутки выписали 380 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 48 223 пациента.
Среди медработников на 27 октября выявили 9 новых случаев заражения.
- Баткенской области — 3;
- Талаской области — 1;
- Ош — 1;
- Иссык-Кульской области — 1;
- Бишкек — 3.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 10 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 597 медиков, из которых всего выздоровели 3 290 медработников.