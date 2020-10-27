Республиканский штаб сообщил, что на 27 октября в Бишкеке скончались два пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии умерли 1 136 человека с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По данным штаба, за сутки выявили 568 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 159;

Ош — 29;

Чуйская область — 56;

Ошская область — 17;

Таласская область — 16;

Нарынская область — 4;

Иссык-Кульская область — 38;

Джалал-Абадская область — 120;

Баткенская область — 129.

За все время пандемии коронавирусом заразились 56 738 человек по всему Кыргызстану.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 380 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 48 223 пациента.

Среди медработников на 27 октября выявили 9 новых случаев заражения.

Баткенской области — 3;

Талаской области — 1;

Ош — 1;

Иссык-Кульской области — 1;

Бишкек — 3.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 10 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 597 медиков, из которых всего выздоровели 3 290 медработников.