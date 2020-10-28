Депутаты парламента на своем заседании 28 октября одобрили кандидатуру Эльвиры Сурабалдиевой на должновть вице-премьера. У депутатов было время задать ей вопросы, чего они делать не стали. Зато, рассматривая кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост главы Минсоцразвития, внезапно депутат Умбеталы Кыдыралиев перешел на Сурабалдиеву.

Он решил задать ей вопросы не о том, что она будет делать на посту вице-премьера, а о том, что происходило 5 октября после выборов в парламент. Особенно его не устроило слово «молодежь» — он говорил, что молодых никто не ущемляет, но настаивал на том, что надо уважать старших и ислам. Он также заявил, что за молодежь на протестах стоят зарубежные державы.

Рассказываем, чем был так недоволен Кыдыралиев:

Кыдыралиев: Эльвира Жыргалбековна, дайте мне определение на слова «революция молодежи», я не понял это.

Сурабалдиева: Коротко или полностью?

Кыдыралиев: Объясните полностью, как понять «революция молодежи»?

Сурабалдиева: Я повторюсь, 5 октября на центральной площади Бишкека собралось около 20 тысяч граждан, которые были недовольны результатами выборов в парламент. Они считали, что выборы прошли с грубыми нарушениями. Тогда собрались члены и лидеры 13 партий, вышли [на площадь] с требованием отменить итоги выборов, я была среди них. Почему молодежь? Потому что большинство вышедших были молодыми, я видела это, большинство пострадавших тоже, к сожалению, молодежь.

Кыдыралиев: Как вы понимаете революцию? Когда бывает революция? Каким бывает результат революции? Объясните, пожалуйста. Вы что думаете, что 5 октября в Кыргызстане произошла революция?

Сурабалдиева: Да, я так думаю.

Кыдыралиев: Почему? Вы пошли и сожгли Белый дом. В этом заключается революция?

*Белый дом сжигали и в 2005 году, и в 2010 году — и хотя произошедшее в те годы подходит и под термин «переворот», в Кыргызстане эти события, приведшие к смене власти, называют революциями.

Сурабалдиева: Я думаю, что в итоге результаты парламентских выборов были аннулированы.

Кыдыралиев: Так и говорите, что 5 октября результаты выборов в ЖК были признаны неверными и их сроки были перенесены. Почему вы постоянно говорите «молодежь»? Я скажу, что в каждой политической партии у молодежи есть своя квота, в Конституции прописано, что у молодежи есть полное право собираться, высказать свое мнение и позицию. Никто и никогда в Кыргызстане не принижал молодежь и не ограничивал ее права.

Почему вы говорите молодежь? Я скажу, вы молоды, вы эмоциональный политик, многое не знаете. За этим проектом «молодежь» стоят большие зарубежные державы. Они приносят большую угрозу стабильности Кыргызстана, политической стабильности. Вы знаете это? Или просто будете бегать с люмпенскими лозунгами «молодежь», «революция»? Должна же быть ответственность. Вот вы сожгли Белый дом, и теперь говорите «революция». А мы вот сидим без кабинета, не можем полноценно работать. Это разве хорошо? Вы брали на себя ответственность, когда вы выходили, говорили эти слова, заряжали людей? Теперь пришли со словами: «пост нужен». Вы ничего не знаете.

Сурабалдиева: Извините, давайте будем уважать друг друга. Я тоже вчера была вашей коллегой.

Кыдыралиев: Когда вопрос стоит о государственной угрозе, целостности, я никого не уважаю, тем более вас, которая сидит тут и бросается словами «молодежь» и «революция». Вы даже не знаете какая революция? Омурбек Чиркешович расскажет, в результате революции меняется вся форма управления, государственная структура, тогда и происходит революция. Ничего не было! Надо так и говорить, что из-за того, что выборы в ЖК были неправильными, их отменили. А вы сидите тут и говорите какие то люмпенские слова — «революция» и «молодежь».

Сурабалдиева: Я отвечу?

Кыдыралиев: Отвечайте.

Сурабалдиева: Я понимаю ваши эмоции. За словом «молодежь» я вижу полторы тысячи граждан, которые лежат в больницах после 5 октября.

Кыдыралиев: Эльвира Жыргалбековна, я вам скажу, как старший, что под «молодежью» идет большая политика. У нас есть давняя традиция, мы всегда уважаем старших. Знайте, что зарубежные державы с помощью «молодежи» приводят к нестабильности в Кыргызстане. У нас религия — ислам, мы кыргызы всегда так жили, уважали и почитали старших. Говорите «молодежь», видите, что произошло? Еще раз скажу, что в Кыргызстане права, свобода молодежи полностью сохраняется.

Сурабалдиева: Я еще раз повторюсь, я не выходила на площадь по приказу или по инициативе зарубежных держав. Я думаю, что те много тысяч граждан тоже так не выходили.

Сурабалдиева о событиях 5 октября pic.twitter.com/kvIU5oHDyN — Kloop (@kloopnews) October 28, 2020

Что было потом?

В защиту Сурабалдиевой высказалась депутатка Айсулуу Мамашова — она вместе с Кыдыралиевым на выборах в парламент баллотировалась от партии «Замандаш».

«Окончание пословицы об уважении к старшим заканчивается тем, что младших надо поддерживать. Дайте возможность молодежи расти и развиваться», — сказала она.

Депутат Торобай Зулпукаров попытался вернуть заседание в прежнее русло — к голосованию за или против Исмаиловой. Тогда Кыдыралиев попытался начать спор с ним и обвинил его в защите кандидатки в министры соцразвития.

Однако депутат Бактыбек Турусбеков предложил отменить итоги голосования за Сурабалдиеву и переголосовать заново. Это разозлило Жанара Акаева, который напомнил, что нельзя вот так просто проголосовать, а потом поменять решение. А спикер Канат Исаев сказал, что все равно уже подписал бумаги об утверждении Эльвиры Сурабалдиевой на пост вице-премьера и передал их правительству.

Контекст: Возвращение старых политиков во власть

Молодёжные протесты, о которых говорила Сурабалдиева, прошли в Бишкеке 5 октября. Это случилось после парламентских выборов, на которых очевидцы и журналисты зафиксировали массовые нарушения некоторыми партиями.

Тысячи неравнодушных граждан, собрались на центральных улицах города и потребовали отменить результаты голосования.

В итоге 6 октября ЦИК признала итоги голосования недействительными. Однако протесты в городе не завершались. Мирные акции закончились и на площади стали появляться провокаторы и сторонники заключённых политиков.

Демонстранты захватили здание парламента и помогли освободиться из мест заключениях некоторым политикам. Так, на свободе оказались бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-депутат Садыр Жапаров, бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов, бывший премьер-министр Сапар Исаков и некоторые другие.

На фоне беспорядков, вышедшие на свободу и действующие политики стали сами себя назначать на должности. Они объединялись в координационные советы, проводили собрания и обсуждали новые должности.

Так, в Кыргызстане был избран новый премьер-министр и и.о. главы государства вышедший на свободу Садыр Жапаров. Сейчас он продолжает увольнять прежних чиновников и активно назначать своих соратников на различные госдолжности.

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