Административный суд Бишкека вынес решение в пользу Центризбиркома о назначении даты проведения выборов президента на 10 января 2021 года.

В пресс-службе ЦИК сообщили, что в суд на комиссию подала партия «Актив». В своем иске партия утверждала, что выборы президента должны были назначить на 15 января, а не на 10 января.

В партии посчитали, что ЦИК нарушила 1 часть статьи 68 Конституции Кыргызстана, по которой «досрочные выборы проводятся в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий президента».

На что в ЦИК ответили, что решение о дате выборов приняли 24 октября, так как 23 октября Жогорку Кенеш не принял этого решения.

В итоге Административный суд Бишкека не нашел правовых оснований в претензиях и отказал партии «Актив» в иске по отмене решения ЦИК о дате выборов президента.

При этом 24 октября этот же суд отменил решение ЦИК о назначении повторных выборов в парламент на 20 декабря 2020 года.

Тогда суд также обратилась партия «Актив», а также правозащитники «Коалиции за демократию и гражданское общество» подали иск о признании недействительными постановления о проведении перевыборов в парламент.

Также парламент принял закон, который прописывает перенос парламентских выборов и проведение конституционной реформы. И.о. президента Садыр Жапаров его подписал.

Политический кризис после выборов в парламент

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начался политический кризис, который все еще продолжается. После того как ЦИК объявила предварительные результаты выборов, 5 октября граждане вышли на главную площадь «Ала-Тоо» и выразили недовольство результатами выборов.

В ночь с 5 на 6 октября в Бишкеке произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом. Кроме этого, во время беспорядков митингующие освободили из под стражи ряд заключенных, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Затем сторонники Жапарова потребовали дать ему кресло премьера или президента и более недели митинговали в Бишкеке. Акциями протеста они добились того, что их лидер стал сперва премьер-министром, а затем в отставку ушел и президент Сооронбай Жээнбеков. Его место затем занял Жапаров став и.о. президента, так как спикер Канат Исаев отказался от этой должности.

Жапаров уже успел заявить, что будет участвовать в выборах наравне с другими кандидатами. По действующей Конституции он может сделать это, только сложив полномочия и.о президента. Жапаров должен сложить полномочия до 14 ноября, когда будет последний день выдвижения кандидатов на пост президента.

ЦИК назначила дату досрочных выборов президента на 10 января 2021 года. В комиссии уже сообщили, что на выборы потребуется больше 500 миллионов сомов.

Однако и эта сумма серьезно ударит по бюджету страны, так как на выборы в парламент уже было потрачено более 400 миллионов сомов.

Кроме этого, в Кыргызстане все еще остается актуальной проблема пандемии коронавируса, на которую также необходимо выделять средства из бюджета.

По оценкам Министерства финансов, дефицит на 2020 год составит 34 млрд сомов.