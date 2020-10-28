Фото: Телеграм-канал «Короче».

Около 70 человек собрались у здания мэрии Бишкека 28 октября. Они требовали вернуть вице-мэров, которых накануне уволил и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

27 октября мэрия Бишкека сообщила, что Тулобаев освободил от занимаемой должности вице-мэра по социальным вопросам Викторию Мозгачеву и вице-мэра по вопросам ЖКХ Алымбека Абдылдаева.

При этом сама Мозгачева заявила, что покинула пост по собственному желанию, а причиной этому послужили «определенные обстоятельства». Однако позже Мозгачева сказала, что на самом деле чиновников «вынудили освободить кресла».

Балбак Тулобаев вышел к митингующим и заявил, что Виктория Мозгачева решила сама покинуть пост и бросила их в тяжелое время, хотя он просил ее остаться. О вице-мэре Алымбеке Абдылдаеве Тулобаев заявил, что не намерен восстанавливать его в должности.

Кроме того, Балбак Тулобаев попросил советницу мэра Гулю Алмамбетову покинуть мэрию.

По словам Алмамбетовой, она встретилась с Тулобаевым и задала вопрос, почему он уволил Мозгачеву и Абдылдаева. Она называла уволенных Тулобаевым двух вице-мэров и двух акимов Бишкека «настоящими пахарями». На что Тулобаев напомнил об уголовных делах на бывшего вице-мэра Алымбека Абдылдаева и затем сказал ей тоже уходить.

«Уволили без причины»

В интервью изданию Kaktus.media Виктория Мозгачева заявила, что Тулобаев распространяет недостоверную информацию о том, что вице-мэры «ушли по собственному желанию и бросили город». По её словам, чиновников вынудили освободить свои должности.

«Абдылдаев лежал в больнице. Его утром вызвали по просьбе Балбака Тулобаева. В кабинете ему сказали, что нужно 2-3 места. Я вступилась за коллегу и тогда со мной «попрощались»», — сказала Мозгачева.

По её словам, отстранение Абдылдаева было «некорректным и некрасивым» решением со стороны Тулобаева и по этой причине она приняла решение написать заявление на увольнение.

«Я зашла с заявлением и сказала, что так нельзя с людьми поступать — увольнять их без причины. Я просто поступила по совести, в солидарность со всеми вице-мэрами. Мне лично Тулобаев сказал «удачи» и подписал заявление. Но нас не уговаривали остаться», — сказал она.

Мозгачева заявила, что теперь ей поступают угрозы со стороны Тулобаева. По её словам, и.о. мэра возмущен тем, что Мозгачева рассказала журналистам подробности увольнения.

«Он стал отправлять мне голосовые сообщения с угрозами, заявлял, что даст пресс-конференцию, если мы не остановимся. У него есть опыт заказных дел, у него очень много знакомых в правоохранительных органах, следственных. Я знаю, на кого он заказывал дела, как заказывал, как потом людей мучали, когда ему нужны места. И сейчас он этим угрожает», — сказала Мозгачева.

Муниципальные предприятия и правозащитники против увольнения вице-мэров

Работники «Бишкексвет» и «Бишкектеплоэнерго» направили коллективное обращение премьер-министру Садыру Жапарову и и.о. мэра Балбаку Тулобаеву. Они высказались в поддержку бывших вице-мэров и попросили восстановить их в должности.

«Мы знаем их, как профессионалов своего дела и надежных товарищей, их уровень квалификации и умений полностью соответствует занимаемым должностям. Мы уверены, что, работая на прежних должностях, они внесут немалый вклад в развитие и улучшение качества жизни города», — написали они в своем обращении.

Представительница общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова обратилась к генпрокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой разобраться с фактом увольнения вице-мэров.

Антропова заявила, что она расценивает действия Балбака Тулобаева как оказание давления на сотрудников. По её словам, никто не имеет права принуждать к добровольному отказу от должности.

Митинги возле мэрии

Это уже не первый митинг возле здания мэрии после ухода бывшего градоначальника Азиза Суракматова. Он покинул свой пост 20 октября, а должность и.о. мэра получил Нариман Тюлеев.

Уже на следующий день к зданию муниципалитета собрались горожане, выступившие против его кандидатуры. Они требовали, чтобы к власти пришли новые люди с незапятнанной репутацией.

22 октября Нариман Тюлеев сообщил о своей отставке.

Тогда стало известно, что на эту должность претендует сторонник Садыра Жапарова и кандидат от партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков.

24 октября около 50 бишкекчан вышли к зданию столичной мэрии с плакатами «Мэр должен избираться горожанами» и «Город должен сам выбирать мэра».

По словам одного из участников акции активиста Эрика Абдыкалыкова, таким образом протестующие решили выразить несогласие с кандидатурой Жунусбекова на должность мэра столицы.

Жунусбеков отказался от претензий на мэрство только после того, как на и.о. предложили Балбака Тулобаева. Заявил, что этот кандидат «не человек Суракматова и Тулеева», хотя Тулобаев работал в команде мэра Азиза Суракматова.

Балбака Тулобаева из мэрии перевели в полпредство Иссык-Кульской области. Он поддержал Садыра Жапарова и был единственным полпредом, которого не сменили после прихода политика на пост премьера и и.о. президента.

Когда в Бишкеке протестовали против кандидатов в мэры, в соцсетях распространялись сообщения, что мэром могут назначить бывшего градоначальника Балыкчи, он же экс-глава ГРС Алмаз Мамбетов, а Тулобаева переведут из полпредства в аппарат президента. Случилось все с точностью до наоборот.