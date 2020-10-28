Депутаты парламента 28 октября не поддержали кандидатуру экс-вице-премьера Аиды Исмаиловой на должность министра труда и социального развития. При рассмотрении ее кандидатуры не набралось достаточного количества голосов за Исмаилову.

Против назначения Исмаиловой также высказались спикер парламента Канат Исаев и вице-спикер Мирлан Бакиров.

Во время рассмотрения кандидатуры Исмаиловой ее критиковали ряд депутатов. В том числе Исмаилову спросили о том, чувствует ли она моральную ответственность за то, что в разгар пандемии она покинула пост вице-премьера, чтобы пойти на выборы в парламент.

На это Исмаилова ответила, что пошла на выборы в момент спада заражений коронавирусом.

Кроме этого, ее спросили об онлайн-платформе «Тирек», из-за которой разгорелся скандал в июле 2020 года. Тогда медиаэкспертка Гульнура Торалиева сообщила, что Исмаилова просит международные организации не сотрудничать с волонтерами, работающими над платформой «Тирек»

*«Тирек» — онлайн-платформа, разработанная волонтерами Кыргызстана. Она позволяет в реальном времени отслеживать нужды медработников и больниц по всей стране.

Исмаилова на заседании рассказала свою версию событий. По ее словам, после ее назначения один из сотрудников отдела принес ей документ для подписи. Однако сам документ не был ранее зарегистрирован.

«Оказалось, что это мое обращение Всемирному банку с просьбой о выделении финансовых средств для одного проекта. В самом низу было написано — ответственной назначить Гульнур Торалиеву. Но этот документ не был нигде зарегистрирован. И когда я разузнала про это, оказалось, что это проект “Тирек”», — сказала она.

Исмаилова ушла добровольно в отставку с должности вице-премьер-министра 27 октября. А до этого выдвигалась в качестве кандидата на выборы в парламент от партии «Биримдик», которую связывают с братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбеком Жээнбековым.

Чтобы пойти на выборы Исмаилова приостановила свою работу вице-премьера по соцвопросам, однако после отмены результатов выборов она вернулась обратно.