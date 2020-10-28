Грантовые средства должны были использоваться по проекту цифровизации в 2020-2023 годах.
В пресс-службе ЕС отметили, что все действующие проекты работают, а новые будут обсуждаться только с составом правительства, которое сформирует новый парламент в 2021 году.
«Все реализуемые на данный момент проекты и программы работают, поскольку они важны для благополучия населения. Они затрагивают проекты в сферах здравоохранения, образования и обеспечения граждан чистой питьевой водой и канализацией. Следующие программы мы будем рассматривать на 2021-2027 годы», — сообщили в ЕС.
На заседании парламента 28 октября депутатка Айнуру Алтыбаева обратилась к первому вице-премьер-министру Артёму Новикову, с просьбой разъяснить причины такого решения ЕС.
По её словам, грантовые средства также предназначались для социальных выплат и должны были стать дополнительным источником финансирования.
Новиков заявил, что не знает, по какой причине ЕС отложил выделение гранта. Однако заверил, что правительство выполнит все обязательства перед гражданами и выплатит все положенные социальные выплаты.
Алтыбаева заявила, что Новиков «не понимает сложность ситуации» и отметила важность дополнительных источников финансирования в республиканском бюджете.
Ранее глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев обращался в ЕС с просьбой оказать финансовую поддержку бюджета страны.
Он утверждал, что политические процессы страны вернулись в правовое поле и уже создана легитимность власти.
По словам Казакбаева, Кыргызстан будет «строго соблюдать все достигнутые ранее договоренности для недопущения политического кризиса в стране».
Массовые протесты и смена власти в Кыргызстане
В октябре в Кыргызстане произошёл ряд политических событий, которые привели к смене власти.
Массовые протесты в стране начались после прошедших парламентских выборов 4 октября. Тогда журналисты и очевидцы жаловались на нарушения законов со стороны некоторых политобъединений.
5 октября тысячи граждан вышли на центральные улицы Бишкека и потребовали отменить итоги голосования. Митинг перерос в столкновения между демонстрантами и силовиками, которые стали стрелять резиновыми пулями и пускать светошумовые гранаты.
В результате протестов было захвачено здание парламента и освобождены ряд чиновников, в том числе экс-депутат Садыр Жапаров. ЦИК отменила результаты выборов из-за политической ситуации в стране.
10 октября Садыр Жапаров был избран премьер-министром страны, а 15 октября после отставки предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова стал и.о. главы государства.
Многие политики покинули свои должности, посчитав кабмин Жапарова нелегитимными.
10 января в Кыргызстане должны пройти досрочные выборы президента, потом конституционная реформа, и уже после пройдут повторные выборы в парламент. ЦИК назначила их на 20 декабря 2020 года, Жапаров и депутаты парламента шестого созыва сделали все, чтобы их отменить. Пока точно неизвестна новая дата выборов в парламент.