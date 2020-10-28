За 12 лет совместной жизни Наргиза* с мужем не раз ссорились, но до чего-то серьезного это не доходило. Все поменялось апрельским вечером. Наргиза как обычно забрала детей из садика. Дома был муж: он вернулся с работы уже пьяным и продолжал выпивать на кухне.

*имена всех героев изменены

Наргиза не обратила на него внимания и стала заниматься домашними делами. Она сделала с дочкой уроки, отправила мужа спать, после чего переодела детей в пижамы и пошла мыть посуду.

Не успела она включить воду, как услышала, что в соседней комнате что-то журчит. Пошла проверить и увидела сонного мужа, который, не дойдя до туалета, стал справлять нужду на детские вещи.

Наргиза спросила, что он делает, и потребовала, чтобы тот вышел на улицу. В ответ он повернулся и ударил ее.

Наргиза побежала на кухню, но он преследовал ее, бил кулаком по голове и кричал, чтобы она замолчала. Оказавшись в маленькой кухне напротив взбешенного супруга, Наргиза схватила первый попавшийся предмет — им оказался кухонный нож. Она попыталась несколько раз пройти мимо мужа, чтобы избежать драки, но не вышло. Спрятаться за кухонными стульями тоже не получилось.

В очередной раз когда муж замахнулся на нее, Наргиза пырнула его ножом, но уже в следующую секунду осознала, что сделала — из живота супруга пошла кровь. Женщина позвонила в милицию и скорую помощь, которая по приезду госпитализировала мужа.