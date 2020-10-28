Суд города Ош отпустил под домашний арест мужчину, которого подозревают в религиозном браке (нике) с несовершеннолетней. На момент нике девушке было 16 лет, а ее 43-летний муж уже был женат официально и стал в этом браке отцом двоих детей. Позже он бросил юную жену и вернулся к матери своих детей.

Как сообщает Kaktus.media со ссылкой на УВД Оша, подозреваемый поссорился с первой женой и провел обряд нике в Оше летом 2019 года с несовершеннолетней, после чего уехал с ней в Джалал-Абад. Религиозный брак был недолгим: вскоре после него мужчина развелся и вернулся к официальной жене и детям.

Когда он узнал, что разыскивается по статье «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» Уголовного кодекса, то попытался скрыться и был арестован в Таласе. Милиционеры привезли его в Ош, где накануне суд решил отпустить подозреваемого домой, несмотря на его попытку скрыться от следствия.

Запрет на религиозный брак с несовершеннолетними в Кыргызстане действует с 2016 года. Согласно ему, молдо не могут проводить обряд бракосочетания нике, пока пара не предоставит документ о регистрации в ЗАГСе.

За нарушение родителям несовершеннолетних, супругу и священнослужителям грозит от трех до пяти лет лишения свободы. В том же 2016 году муфтий республики Максат Токтомушев вынес фетву с запретом всем священнослужителям, которые зарегистрированы в муфтияте, совершать нике с участием несовершеннолетних.

Но религиозные браки с юными женами ликвидировать не удалось. Даже при том, что имамы тоже несут ответственность перед законом, и при том, что с лета 2019 года имамы обязаны строго отчитываться обо всех обрядах нике, которые провели.