И.о президента, премьер Садыр Жапаров заявил, что недавно назначенный руководитель аэропорта «Манас» Бактыбек Сыдыков пообещал за десять дней одолеть коррупцию в аэропорту и придумать план решения его проблем. Он также заверил, что сможет вернуть в госказну деньги, утекающие из аэропорта через серые схемы.

«Мы узнали, что в аэропорту есть схемы, посредством которых средства уходят в левый карман. Он ранее работал там. Поэтому ему хорошо известны эти схемы. Он сказал, что за 10 дней вернет определенную сумму денег в бюджет. Если не вернет, то тогда уйдет», — рассказал Жапаров в эфире программы «Ала-Тоо 24».

И. о. президента сказал, что Сыдыкова в случае ухода с должности будет ждать уголовная ответственность.

Сыдыков и кресло директора

Сын советника бывшего кыргызского президента Курманбека Бакиева и экс-депутат от «Ата-Журт» возглавил аэропорт «Манас» 21 октября. До политического кризиса и последовавших за ним перестановок Бактыбек Сыдыков собирался прийти в седьмой созыв парламента в составе «Мекеним Кыргызстан».

На следующий день после его назначения более 50 сотрудников аэропорта вышли на митинг. Они заявили, что Сыдыков должен покинуть пост, потому что уже руководил аэропортом с 2007 по 2010 год, и зарекомендовал себя негативно. А Жапаров, который одобрил кандидатуру Сыдыкова после ее выдвижения Фондом госимущества при правительстве КР, должен слышать и мнения обычных людей при подборе кадров.

После этого и. о президента, премьер-министр вызвал Сыдыкова на ковер. Но решил его не увольнять в обмен на то, что глава аэропорта за десять дней обещал представить концепцию борьбы с коррупцией в аэропорту и решения проблем стратегического объекта.

При этом на официальных сайтах правительства и аэропорта не было информации о переговорах. О них стало известно только после публикации в фейсбуке руководителя пресс-службы организации Алии Курбановой.

Сам Сыдыков заявил, что часть сотрудников вышла на митинг из-за накопившихся проблем, которые будут решать, а некоторые из митингующих «представляют интересы определенных людей и кланов». По информации пресс-службы аэропорта, после митинга и встречи с Жапаровым он по своей инициативе провел несколько встреч с сотрудниками разных служб аэропорта.

«По результатам проведенных встреч коллегиально решено работать сообща, во благо компании и без влияния политики на деятельность аэропорта «Манас». Коллектив поддерживает новое руководство и планы по развитию стратегического объекта страны», — отмечают в ведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что «на сегодняшний день на предприятии разногласий и конфликтных ситуаций нет».