Кыргызстан вошёл в список 20 стран, паломники из которой пока не смогут въезжать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Все страны власти Саудовской Аравии распределяли по трём группам в зависимости от эпидемиологической ситуации внутри государств: «зелёные», «жёлтые» и «красные».

«Зелёные» — страны с благоприятной эпидситуацией, гражданам которых разрешен въезд. Туда вошли 108 стран мира, в том числе Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция, Азербайджан и Беларусь.

«Жёлтые» — страны, в которых нестабильная эпидситуация. Гражданам этих государств временно запрещён въезд в Саудовскую Аравию. В этот список вошли 20 стран, в том числе Кыргызстан.

«Красные» — страны с тяжёлой эпидситуацией, гражданам этих стран въезд полностью запрещён. В этот список вошли 56 стран, в том числе Россия, Украина, Британия, США.

«Временный запрет на въезд не связан с политическими событиями в Кыргызстане. Это связано с эпидситуацией. Власти Саудовской Аравии ещё в сентябре нас предупреждали, что если в странах будет неблагоприятная эпидситуация, то гражданам не будет разрешён въезд на территорию государства», — сообщили в ДУМК.

В муфтияте отметили, что в Кыргызстане действительно высокие показатели заболеваемости COVID-19, однако выразили надежду на улучшение ситуации в стране.

«Сколько будет действовать запрет на въезд в Саудовскую Аравию пока неизвестно. Нам не сообщали, но это временно», — отметили в ДУМК.

Саудовская Аравия объявила о возобновлении приема паломников открытии главной достопримечательности Мекки — мечети Аль-Харам 23 сентября. Иностранных граждан начнут принимать только с 1 ноября.

В Кыргызстане число зараженных COVID-19 начало увеличиваться с конца сентября. Уже в октябре Республиканский штаб стал ежедневно сообщать о нескольких сотнях случаев заражения.

На 28 октября в стране известно уже о 57 276 случаях инфицирования COVID-19. За всё время пандемии в Кыргызстане скончались 1 138 человек.