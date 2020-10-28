Парламент утвердил экс-депутатку Эльвиру Сурабалдиеву на пост вице-премьер-министра по социальным вопросам. Депутаты утвердили ее кандидатуру единогласно.

Ранее должность вице-премьера по соцвопросам занимала Аида Исмаилова, которая добровольно ушла в отставку 27 октября.

Сурабалдиева заявила, что пост вице-премьера ей предложил и.о. президента Садыр Жапаров. Она согласилась работать на благо государства, «откинув личные амбиции». Ранее Сурабалдиева критиковала Жапарова за то, что он пришел к власти нелегитимно, а также обвиняла его сторонников в угрозах.

О том, что пост предложил ей Жапаров и почему она решила работать pic.twitter.com/l0385lVFIH — Kloop (@kloopnews) October 28, 2020

По словам Сурабалдиевой, она приступит к работе в сложный период так как сейчас в Кыргызстане дефицит бюджета и нужно обеспечить выплаты по обязательным статьям — пенсиям и зарплатам бюджетных организаций.

«Много работы по борьбе с коронавирусом, в целом, главное, чтобы наши врачи, учителя и госслужащие получали вовремя зарплату», — сказала Сурабалдиева.

Днем ранее Сурабалдиева сдала свой мандат депутатки. Она стала парламентарием в 2015 году, придя в Жогорку Кенеш от партии СДПК.

После конфликта Сооронбая Жээнбекова, который был на тот президентом, и бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева СДПК раскололась.

В результате депутаты СДПК решили идти на парламентские выборы 2020 года в составе других партий, в том числе и Сурабалдиева, которая стала кандидаткой оппозиционной партии — «Ата Мекен».

Согласно предварительным результатам голосования, «Ата Мекен» не проходила в парламент, так как не преодолела барьер в 7%. В Жогорку Кенеш проходили три провластные партии — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Также преодолела барьер в 7% партия «Бутун Кыргызстан».

5 октября недовольные граждане вышли на митинг, считая результаты выборов несправедливыми. Это закончилось захватом Белого дома и политическим кризисом, который продолжается до сих пор.