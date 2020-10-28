Представители политических партий «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан» и «Социал-демократы» 28 октября объявили о создании объединенного политического движения «Үмүт Кыймылы».

Они выдвинули несколько требований к действующей власти, которые лидер партии «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков зачитал на пресс-конференции:

Провести повторные парламентские выборы 20 декабря;

Подписать закон «О выборах президента и депутатов», предусматривающий снижение избирательного залога до 3%, избирательного порога и отмены формы № 2;

Привлечь к ответственности МВД, прокуратуру и ГКНБ за бездействие при нарушениях на прошедших выборах;

Прекратить попытки давления на ЦИК и вмешательство в работу комиссии;

Самороспуск парламента, так как срок его полномочий истек;

Вернуть партиям избирательные залоги, так как итоги выборов отменены.

Члены движения отметили, что и.о. президента Садыр Жапаров должен подписать внесенные Жогорку Кенешем поправки в выборное законодательство и обеспечить проведение честных выборов. Их возмутили решения депутатов парламента по переносу даты выборов – они считают это незаконным.

По их словам, движение выступает против проведения срочной конституционной реформы, но добавили, что к данному вопросу можно вернуться после проведения президентских и парламентских выборов.

Лидер партии «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков заявил, что партии, вошедшие в новое движение «Умут Кыймылы», озабочены тенденциями узурпации власти и тем, что власти заняты лишь делением кресел.

«Идут попытки узурпации власти. На митинг 4 октября молодые люди выходили с требованием провести чистые выборы, но, к сожалению, некоторые политики использовали свои ресурсы и сейчас пытаются узурпировать власть», – сказал Асанбеков.

По его словам, если власти не прислушаются к их требованиям, то недовольство общества возрастет.

«Если наши требования не будут услышаны, начнутся гражданские акции, люди готовы отстоять права ЦИК, конституционные нормы. Хотелось бы, чтобы этого не происходило. Но наши намерения серьезные. Надеемся, что властьимущие сядут за стол переговоров и мы организуем диалог», – сказал Асанбеков.

По словам членов движения, их поддержали 15 партий, включая «Мекен Ынтымагы», «Бутун Кыргызстан», «Реформа», «Социал-демократы», «Замандаш», «Эгемендуу Кыргызстан», «Тынчтык», «Бийлик Элге», «Народно-демократическая партия Кыргызстана», «Зеленые», «Глас народа», «Бийлик жаштарга», «Либерально-демократическая партия Нур» и другие общественные движения и организации.

Давление на ЦИК

Сотрудники УВД Свердловского района утром 24 октября пришли в ЦИК и начали обыск и выемку документов. Депутатка Наталья Никитенко заявила, что так давят на ЦИК из-за назначения досрочных выборов президента на 10 января 2021 года.

В МВД сообщили, что выемку документов произвели по решению Первомайского райсуда Бишкека. В суд за разрешением обратился руководитель следственной группы, которая занимается нарушениями во время парламентских выборов, прошедших 4 октября.

Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что дату досрочных президентских выборов в течение недели после отставки президента должен был назначить парламент, но он этого не сделал. По закону, если дату не назначили, выборы автоматически считаются назначенными и ЦИК самостоятельно должен выбрать дату.

При этом еще 21 октября членов комиссии вызвали на допрос в МВД по уголовному делу, открытому «по факту халатности во время парламентских выборов». Тогда депутаты призвали привлечь к ответственности чиновников министерства за давление на членов ЦИК.

Перенос выборов

На прошедшем 22 октября заседании депутаты шестого созыва парламента одобрили законопроект Акылбека Жапарова о переносе повторных парламентских выборов на 4-6 месяцев. Таким образом действующие депутаты продлили свои полномочия до весны 2021 года, однако согласились работать без зарплаты.

Такая инициатива была предложена, чтобы успеть провести референдум о поправках в Конституцию. Избирателям предлагают выбрать парламентскую или президентскую форму правления, а также еще несколько изменений.

При этом нардепы так же в трех чтениях приняли законопроект Алтынбека Сулайманова о поправках в избирательное законодательство. Так была отменена форма №2, проходной барьер в парламент снизился с 7 до 3%, а избирательный залог уменьшился с 5 до 1 млн сомов.

ЦИК 6 октября отменила итоги выборов в парламент, прошедших двумя днями ранее, из-за «политической ситуации» в стране. Она накалилась после того, как тысячи недовольных результатами выборов кыргызстанцев вышли на митинг по всей стране. В ночь на 6 октября протестанты захватили Белый дом и освободили политзаключенных, среди которых был и нынешний и.о. президента Жапаров.

В последующие 10 дней в стране произошла смена власти — Садыр Жапаров был дважды назначен премьер-министром, поменялись главы ведомств, экс-президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, а Жапаров перенял его полномочия.